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Красота / Общество

Обратное мелирование набирает популярность в 2021. В чем суть новой техники мелирования?

13:50 03.02.2021 Фото: lady.mail.ru
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У корней затрагиваются более тонкие пряди, постепенно окрашивание «утолщается» ближе к кончикам.

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Новая техника мелирования, предполагающая чуть прокрашенные корни и более яркие кончики

Чуть прокрашенные корни и яркие кончики - вот в чем суть новой техники мелирования, которая с каждым днем становится все популярнее. 

На фото видно, как у корней затрагиваются более тонкие пряди, постепенно окрашивание «утолщается» ближе к кончикам.

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Обратное мелирование
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Обратное мелирование
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Обратное мелирование
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Обратное мелирование
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Обратное мелирование

Обратное мелирование дает  эффект  «перевернутого», или «неправильного» окрашивания. Многие специально не прокрашивают корни, чтобы создать естественный эффект отросших корней. Мода на данный вид окрашивания взяла свое начало на карантине, когда у людей не было возможности пойти в салон для окрашивания.

волосы корни мода обратное мелирование окрашивание прическа стиль
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