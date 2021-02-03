Обратное мелирование набирает популярность в 2021. В чем суть новой техники мелирования?

Чуть прокрашенные корни и яркие кончики - вот в чем суть новой техники мелирования, которая с каждым днем становится все популярнее.
На фото видно, как у корней затрагиваются более тонкие пряди, постепенно окрашивание «утолщается» ближе к кончикам.
Обратное мелирование дает эффект «перевернутого», или «неправильного» окрашивания. Многие специально не прокрашивают корни, чтобы создать естественный эффект отросших корней. Мода на данный вид окрашивания взяла свое начало на карантине, когда у людей не было возможности пойти в салон для окрашивания.