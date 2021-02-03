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Тюнинг автомобилей ужесточили с февраля 2021 года. Что изменилось в правилах?

10:30 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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Эти нововведения закрепляются постановлением правительства "Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза".

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Уже после тюнинга машины ГИБДД не будет выдавать свидетельство о проведении осмотра машины, если в реестре не окажется необходимого протокола проверки.

В России в феврале вступают в силу законы, касающиеся разные сферы жизни и деятельности граждан. Среди них — изменения правил тюнинга автомобилей, индексация соцвыплат и ужесточение борьбы с недостоверной информацией в социальных сетях.

С февраля ужесточаются правила тюнинга машин: теперь автолюбителям не разрешат изменять конструкцию транспортных средств, если заключение испытательного центра и протокол проверки отсутствуют в специальном реестре.
Эти нововведения закрепляются постановлением правительства "Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза ("О безопасности колесных транспортных средств")".

Помимо этого, уже после тюнинга машины ГИБДД не будет выдавать свидетельство о проведении осмотра машины, если в реестре не окажется необходимого протокола проверки.

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