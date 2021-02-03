Как сажать картошку: 7 условий хорошего урожая

Мелкими считаются клубни весом 25-30 граммов, средними - до 80, крупными - 80-100. Зачастую дачники предпочитают сажать одинаковые средние клубни. Но именно такие клубни часто появляются от вырождающихся, ослабленных растений.

Картошка - удивительный корнеплод - при грамотном подходе она из одного ведра дает десять

Картошка - удивительный корнеплод - при грамотном подходе она из одного ведра дает десять.

Но это растение требует внимания. Нерадивый дачник может собрать по осени даже меньше, чем посадил. Так что "где сажать, что сажать, когда сажать" - вопросы далеко не праздные.

Семь условий хорошего урожая

1 Качество семенного материала. От него зависит многое. Дело в том, что вирусные и грибковые заболевания легко передаются вместе с клубнями. Кроме того, картофель имеет свойство вырождаться. Это тоже надо помнить при выборе посадочных клубней. Рассмотрите внимательно каждую картошину, чтобы на ней не было пятнышек, вмятин или рубцов. Важно также учитывать, где сорта районированы и сроки созревания: ранний, средний, поздний. И, разумеется, особенности сорта, например устойчивость к заболеваниям. Клубни можно отбирать по количеству и расположению ростков. Лучше брать те, у которых ростки расположены по всей поверхности.

2 Размер клубней. Мелкими считаются клубни весом 25-30 граммов, средними - до 80, крупными - 80-100. Зачастую дачники предпочитают сажать одинаковые средние клубни. Но именно такие клубни часто появляются от вырождающихся, ослабленных растений. Поэтому на размере зацикливаться не стоит. Можно сажать даже совсем мелкую картошку, но в лунки следует класть по 3-4 штуки. Понятно, что крупные клубни способны дать больший урожай, но их и надо больше. Иногда для посадки используют и резаные клубни, главное, чтобы на срезе было не менее трех глазков, в крайнем случае, двух.

3 Подготовка клубней. Это очень важный этап. Мероприятия, которые обеспечивают предпосадочное проращивание семенных клубней, называются яровизацией. Нельзя сажать картошку, только что вытащенную из погреба. Перед посадкой семенные клубни укладывают в помещении с температурой плюс 12-15 градусов на рассеянном свету недели на две-три. Иначе картофель будет очень долго прорастать. Свет озеленяет, а тепло ускоряет развитие почек. При использовании пророщенных клубней всходы появляются на 8-14-й день, а урожай созревает на неделю-две раньше. И, что важно, после этого он может быть наполовину выше. В подготовленных таким образом клубнях усиливаются защитные свойства, гибнут бактерии и болезнетворные грибы.

Если вы сажаете не очень много картошки, можно сделать мокрое проращивание. Клубни раскладывают в корзины или ящики глазками вверх на расстоянии 2-3 см друг от друга и пересыпают торфом или опилками, которые должны быть влажными в течение всего периода проращивания. Такая картошка прорастает очень быстро, но следите, чтобы она не пострадала от заморозков.

Не успели прорастить - проведите хотя бы провяливание. Для этого клубни картофеля нужно разложить в любом сухом месте при температуре 14-16 С на 8-10 дней.

За два дня до посадки следует приготовить раствор суперфосфата, а в день посадки добавить аммиачную селитру или мочевину. Опустите клубни в этот раствор. Для противостояния грибной микрофлоре можно поместить их на 20 минут в раствор борной кислоты: 50 граммов на десять литров воды с добавлением 10 граммов медного купороса. Перед тем как бросить клубень в лунку, его стоит припудрить древесной золой.

4 Место посадки. Самая распространенная ошибка неопытных огородников - из года в год выращивать картошку на одном и том же месте. При этом напомним, что и после томатов сажать ее не стоит - обе культуры, относящиеся к семейству пасленовых, страдают одинаковыми болезнями. Лучшие предшественники для картошки - лук, чеснок, огурцы, редис, редька, капуста, фасоль, зеленый горошек и другие крестоцветные или бобовые. На прежнем месте картофель можно будет посадить только через 3-4 года.

Картофель предпочитает легкие обработанные суглинки или супесчаные почвы. На тяжелых и каменистых он развивается плохо, клубни вырастают деформированными.

5 Удобрения. Картошка очень требовательна к плодородию земли. Поэтому на участок, отведенный под картофель, необходимо вносить азотные и калийные удобрения. Очень вкусная картошка вырастает на перепревшем навозе или на торфо-навозном компосте. А вот свежий навоз ухудшает ее вкус, к тому же вызывает заражение клубней паршой и снижает урожай. Очень отзывчив картофель на внесение золы - 300 граммов на квадратный метр. Органические удобрения обычно вносят под осеннюю перекопку, а весной почву рыхлят вилами. Если удобрений немного, то компост или перегной и золу вносят непосредственно в лунку.

6 Сроки посадки. Наиболее удачным временем считается пора распускания почек березы. Но в такую весну, как нынешняя, приметы могут подвести. Сажайте картошку лучше не по дате, а по погоде. Сильные заморозки она не переживет. Прогрелась почва на глубине 10 см до плюс шести-семи градусов? Время приспело! А уж если температура плюс девять-десять градусов, картошка будет чувствовать себя еще комфортнее.

7 Технологии посадки. Обычно клубни высаживают рядами. Для ранних сортов выдерживают расстояние между грядками в 50 сантиметров, а между лунками в ряду - 25-35. Для среднеспелых и среднепоздних сортов расстояние между рядами равно 60-70 сантиметрам, а между клубнями - не менее 35-40. А вот большее расстояние, если позволяют площади, можно сделать. Высаживать картофель лучше по шнурку, тогда его будет легко обрабатывать. Если влаги мало - высаживайте клубни на ровную поверхность на глубину 5-6 сантиметров. Там, где близко подходят грунтовые воды, и на низких участках лучше предпочесть посадку на гребни. В засушливых местах - в траншеи или отдельные лунки.

Советы бывалых

При одинаковом размере здоровые клубни имеют больший вес. Отобрать их можно, поместив в раствор мочевины, калийной соли. Здоровые погружаются, а больные, пустые обладают плавучестью.

Очень важны сроки посадки разрезанной картошки. Свежеразрезанные клубни сажают в прогретую почву. В холодной разрезы могут загнить. Если вы все же решили посадить пораньше, тогда картошку надо резать не непосредственно перед посадкой, а дней за десять. За это время срезы покроются пробковым слоем.

При предварительном проращивании картофеля на свету каждые пять дней клубни аккуратно перекладывают так, чтобы нижние глазки с росточками оказались сверху.

Источник: rg.ru