12 лучших цветов для детской комнаты

Выбор растения в детскую комнату – это очень ответственный этап в жизни не только взрослых, но и детей. Взрослые должны позаботиться о том, чтобы цветок или дерево было абсолютно безопасным и, в то же время, создавало определенный уют.

Подборка растений для детской – это задача, не из простых

Присутствие зеленых растений в детской комнате, тем более в условиях современных квартир, обязательно, так как они собирают пыль, успокаивают ребенка, наполняют комнату приятным ароматом, да и просто создают нужный микроклимат. Но эти цветы или декоративно-лиственные растения не должны быть ядовитыми, не издавать сильный аромат, не вызывать аллергии и не быть колючими. В связи с этим, можно смело сказать, что подборка растений для детской – это задача, не из простых. Как вариант, можно предложить 12 наиболее подходящих растений для детской комнаты.

Сансевиерия, или, как ее еще называют, «тещин язык»

Это простое в уходе и неприхотливое растение, имеющие красивые декоративные листья и белые маленькие цветы. Существует много разновидностей сансевиерии, которые отличаются между собой видом рисунка на листьях. Прекрасно растет, но любит уход и частую протирку листьев. Это растение способно очищать воздух, поэтому он в детской просто необходимо.

Лимонное дерево

Листья этого дерева выделяют эфирные масла, за счет чего воздух в комнате наполняется свежестью, легкостью и чистотой. Кроме этого, оно обладает противомикробным действием. Этими свойствами обладают также плоды и соцветия лимонного дерева. При этом, эфирные масла не имеют ярко выраженного запаха, что позволяет ребенку практически не чувствовать присутствия дерева в комнате, а это, в свою очередь, не мешает засыпать.

Каланхоэ

Это растение, не требующее серьезного ухода и не издающее сильного аромата при цветении. Имеется множество видов этого не ядовитого растения.

Хлорофитум

Это растение способно очищать воздух, всасывая как губка, все вредные вещества и отдавая, при этом, в пространство чистый кислород. Этот цветок не представляет никакой опасности, если вдруг ребенок захочет его пожевать. Как ни странно, но многие дети тянут все в рот, изучая, таким образом, пространство вокруг себя.

Фиалка

Этот цветок способен создать в детской комнате особый уют, радуя окружающих маленькими, но очень приятными цветами, а также нежными на ощупь листиками. Абсолютно безопасное растение и, в связи с этим, можно сказать, что не одно поколение деток выросло рядом с этим уникальным цветком.

Кипарисовик

Он не оставит без внимания ни детей, ни взрослых, мало того, кипарисовик обладает антибактерицидными свойствами, что позволяет убивать в воздухе грибки и бактерии. Кроме этого, он как пылесос притягивает к себе пыль и очищает воздух. При этом, следует продумать, каким образом этому растению можно организовать душ.

Бегония

Это растение выделяет эфирные масла, которые работают как фильтр, очищая воздух в комнате от пыли и бактерий, что положительно действует на легкие ребенка. Бегония не против регулярного полива, но плохо относится к опрыскиванию. Предпочитает места, которые хорошо освещаются солнечными лучами, но не прямыми. На листьях бегонии, имеется некоторое опушение, которое абсолютно безвредно и не способно нанести травмы окружающим.

Декабрист

Широко распространенное комнатное декоративное растение, которое можно знать под названием «зигокактус». Его также называют рождественской звездой, потому, как он зацветает именно к этому празднику. Некоторые утверждают, что его нельзя переставлять с места на место, из-за того, что он после этого может не зацвести. Другая половина утверждает, что это на цветение не оказывает никакого влияния. Кому верить – неизвестно. Лучше посадить у себя дома и проверить экспериментальным путем, потому что, этот цветок заслуживает к себе особого внимания, так как, он очень красиво цветет.

Гибискус

Это растение еще называют «китайской розой». Это растение может вырастать в высоту до 2-х метров, поэтому, его лучше ставить в детскую комнату еще молодым. Китайская роза не ядовита и не имеет сильного аромата, но зато цветет очень красиво розовыми, бордовыми, желтыми и т.д. соцветиями, при этом, цветы могут быть как простые, так и махровые. Это величественное растение может с успехом занять свое место в детской комнате, создавая при этом неповторимый, величественный уют.

Традесканция

Не ядовитое растение и абсолютно не требующее усиленного ухода, которое можно без всяких опасений поселить в детской комнате. Традесканция обладает отличными показателями декоративности и способна украсить любой интерьер.

Пеперомия

Это растение – декор и может с успехом прижиться в комнате с часто болеющим ребенком. Она очищает воздух и наполняет его фитонцидами, от которых гибнут многие болезнетворные микробы. Пеперомия отлично развивается в тени, не теряя при этом свойств цветения. К тому же, это растение может простить любые недосмотры.

Спатифиллум

В народе его называют «цветком счастья», или что-то, вроде этого. Не требует много времени на уход, при этом может увлажнять и очищать воздух. Этот цветок очень часто проживает в детских комнатах, ради поддержания атмосферы счастья и любви. Но не только эти качества привлекают внимание многих людей. Скорее всего, это растение пользуется широкой популярностью из-за своей декоративности и способности принимать эстетический вид. Спатифиллум очень хорошо смотрится со своими крупными цветами и листьями.

Выбор растения в детскую комнату – это очень ответственный этап в жизни не только взрослых, но и детей. Взрослые должны позаботиться о том, чтобы цветок или дерево было абсолютно безопасным и, в то же время, создавало определенный уют. Мало того, следует объяснить ребенку, что это живое растение, требующее ухода и внимания. Ребенок должен быть настроен психологически в том плане, что с этим растением им придется жить вдвоем (или втроем), помогая друг другу. Растение будет очищать воздух, а ребенок (в силу своих возможностей) заботится о своем питомце. Других альтернатив выбора растения в детскую просто не должно быть, иначе нет смысла устанавливать его в детскую вообще.

Источник: rastenievod.com