Что нельзя делать в Максимов день 3 февраля 2021 года и о чем нужно помолиться сегодня

В этот день следует вспоминать добрым словом тех, кто когда-либо бескорыстно оказал вам помощь, в которой вы очень нуждались, и молиться за их здоровье и благополучие.
3 февраля – день памяти преподобного Максима Грека. Это известный русский православный публицист, литератор и переводчик. В этот же день отмечают день ангела обладатели имени Максим, пишет Телеграф.
Традиции и обычаи дня
Обычно на Максима хозяйки выпекали пироги с начинками из мяса, яйца, грибов, рыбы. Пирогами угощали членов семьи, нищих и просто добрых людей. Было принято мириться с теми, с кем произошла ссора. Также старались 3 февраля сходить в церковь и помолиться о мире и помощи в сложной ситуации.
Если в этот день помолиться Максиму Греку за дорогого человека, то все в его жизни будет хорошо. Молитва Максиму Греку защитит от беды и дарит надежду на будущее. Часто этому святому молились девушки на выданье без приданого, сироты, обездоленные люди.
Говорили, что 3 февраля при наличии неразрешимой проблемы можно пойти в лес, отыскать там березу и прислониться к ней, рассказать обо всем, что тревожит. Считается, что по дороге назад верное решение обязательно найдется.
В этот день супруги во двор входили, держась за руки. Они подходили к деревьям и вместе стряхивали с них иней, приговаривая: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу".
Что нельзя делать в Максимов день:
Нельзя ругаться и спорить в доме.
Нельзя отказывать в помощи.
Запрещено игнорировать чувства других людей.
Нельзя оставлять кого-то голодным.
3 февраля нельзя давать взаймы соль.
Источник: dpchas.com.ua