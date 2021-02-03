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Что нельзя делать в Максимов день 3 февраля 2021 года и о чем нужно помолиться сегодня

07:50 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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3 февраля при наличии неразрешимой проблемы можно пойти в лес, отыскать там березу и прислониться к ней, рассказать обо всем, что тревожит. Считается, что по дороге назад верное решение обязательно найдется.

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Говорили, что 3 февраля при наличии неразрешимой проблемы можно пойти в лес, отыскать там березу и прислониться к ней, рассказать обо всем, что тревожит
Сюжет: Православные обряды
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Сегодня, 3 февраля - День памяти преподобного Максима Грека: Светлая история святогоЧто нельзя делать в Максимов день 3 февраля 2021 года и о чем нужно помолиться сегодняЕщё 752 новостей

В этот день следует вспоминать добрым словом тех, кто когда-либо бескорыстно оказал вам помощь, в которой вы очень нуждались, и молиться за их здоровье и благополучие.

3 февраля – день памяти преподобного Максима Грека. Это известный русский православный публицист, литератор и переводчик. В этот же день отмечают день ангела обладатели имени Максим, пишет Телеграф.

Традиции и обычаи дня

Обычно на Максима хозяйки выпекали пироги с начинками из мяса, яйца, грибов, рыбы. Пирогами угощали членов семьи, нищих и просто добрых людей. Было принято мириться с теми, с кем произошла ссора. Также старались 3 февраля сходить в церковь и помолиться о мире и помощи в сложной ситуации.

Если в этот день помолиться Максиму Греку за дорогого человека, то все в его жизни будет хорошо. Молитва Максиму Греку защитит от беды и дарит надежду на будущее. Часто этому святому молились девушки на выданье без приданого, сироты, обездоленные люди.

Говорили, что 3 февраля при наличии неразрешимой проблемы можно пойти в лес, отыскать там березу и прислониться к ней, рассказать обо всем, что тревожит. Считается, что по дороге назад верное решение обязательно найдется.

В этот день супруги во двор входили, держась за руки. Они подходили к деревьям и вместе стряхивали с них иней, приговаривая: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу".

Что нельзя делать в Максимов день:

Нельзя ругаться и спорить в доме.
Нельзя отказывать в помощи.
Запрещено игнорировать чувства других людей.

Нельзя ссориться с любимым человеком.
Нельзя оставлять кого-то голодным.
3 февраля нельзя давать взаймы соль.

Источник: dpchas.com.ua

3 февраля 2021 запреты дня максимов день традиции
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