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Как работать в феврале 2021? Будет ли перенос праздника 23 февраля?

15:20 03.02.2021 Фото: pxhere
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При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трёх дней (с 24 по 26 февраля).

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Россиян в феврале ожидают трёхдневная и шестидневная рабочие недели

Россиян в феврале ожидают трёхдневная и шестидневная рабочие недели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трёх дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трёхдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», — говорится в сообщении.

При этом россиянам придётся отработать шесть дней с 15 по 20 февраля.

Ранее в Роструде сообщили, что в этом году работников ждёт семь коротких рабочих недель.

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