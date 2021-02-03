Как работать в феврале 2021? Будет ли перенос праздника 23 февраля?

При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трёх дней (с 24 по 26 февраля).

Россиян в феврале ожидают трёхдневная и шестидневная рабочие недели

Россиян в феврале ожидают трёхдневная и шестидневная рабочие недели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трёх дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трёхдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», — говорится в сообщении.

При этом россиянам придётся отработать шесть дней с 15 по 20 февраля.

Ранее в Роструде сообщили, что в этом году работников ждёт семь коротких рабочих недель.