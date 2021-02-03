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Главные запреты в Максимов день 3 февраля 2021 года: Если ресурсы позволяют, то помогите нуждающимся сегодня

10:20 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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В этот день нельзя ссориться с мужем или женой. В этот день вы должны проявить максимум любви и заботы к своей второй половинке, чтобы преподобный Максим усилил эти чувства и подарил вам вместе с вашим любимым человеком счастье на целый год.

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На Руси 3 февраля называли Максимовым днем

На Руси 3 февраля называли Максимовым днем. В этот день нельзя отказывать людям в помощи. Дело в том, что Максим Грек большую часть своей жизни посвятил тому, чтобы помогать другим людям. Максим никогда не отказывал людям, которые нуждались в помощи, защите или покровительстве. Максим не одобрит отказ в помощи в этот святой день, если ресурсы позволяют, то помогите нуждающимся.

Нельзя пренебрегать чувствами других людей. Так делать не рекомендуется и в обычный день, но 3 февраля — особенно, в противном случае вы можете навлечь на себя беду. Утешайте того, кто в этом нуждается, вы можете помочь хотя бы добрым словом, нельзя насмехаться над чувствами других, даже если они кажутся вам смешными или немаловажными, нельзя игнорировать эмоции людей. Постарайтесь испытывать максимум симпатии к окружающим людям, вам это также пойдет на пользу.

В этот день нельзя ссориться с мужем или женой. В этот день вы должны проявить максимум любви и заботы к своей второй половинке, чтобы преподобный Максим усилил эти чувства и подарил вам вместе с вашим любимым человеком счастье на целый год.

Источник: izvmor.ru

3 февраля 2021 запреты дня любовь максимов день ссора
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