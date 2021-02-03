Сегодня, 3 февраля - День основания Коммунистической партии Вьетнама

День основания Коммунистической партии Вьетнама

Ежегодно 3 февраля во Вьетнаме отмечается День основания Коммунистической партии Вьетнама.

Коммунистическая партия Вьетнама (вьетн. Đảng Cộng sản Việt Nam) — правящая партия и единственная законная политическая партия в стране. В некоторых источниках партию называют марксистско-ленинской коммунистической партией, а вьетнамская пресса и вьетнамский народ называют её «нашей партией».

3 февраля 1930 года на конференции в Гонконге, состоявшейся в городе Колоне (Kowloon), Хо Ши Мин (Ho Chi Minh, 1890—1969) и другие ссыльные, жившие в Китае, основали Вьетнамскую коммунистическую партию. Хо Ши Мин, в то время представлявший Коминтерн, председательствовал на конференции.

Вьетнамская коммунистическая партия была организована в соответствии с ленинским принципом демократического централизма. Впоследствии, по указанию Коминтерна, на первом пленуме партии её название было изменено на Индокитайскую коммунистическую партию.

В 1945 году партия была официально расформирована, это было сделано с целью скрыть коммунистическую ориентацию партии. В 1951 году партия возобновила работу под новым названием — Партии рабочих Вьетнама.

На 4 партийном Конгрессе, состоявшемся в 1976 году, Рабочая партия северного Вьетнама объединилась с Народной революционной партией южного Вьетнама, в результате чего была основана Коммунистическая партия Вьетнама.

В 1966 году в партии состояли 760 тысяч человек, к 1976 году эта цифра увеличилась до 1 миллиона 554 тысяч, что составляло примерно 3% всего населения Вьетнама. К 1986 году в партии состояло почти два миллиона человек, а на сегодняшний день — более 3,5 миллионов.

В настоящее время руководство Коммунистической партии Вьетнама активно участвует в международных встречах коммунистических и рабочих партий, считая, что социализм, «независимо от извилистого пути вперед», является единственно правильной дорогой для дальнейшего развития мира. А к этому дню традиционно везде вывешиваются красные флаги, повсеместно проходят митинги, демонстрации и другие праздничные мероприятия.

Источник: calend.ru