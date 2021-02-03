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День морковного торта отмечается 3 февраля: История лакомства и традиции праздника

09:20 03.02.2021 Фото: pxhere.com
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Сегодняшний праздник – отличный повод порадоваться себя и друзей этим вкусным десертом.

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Морковный торт не выходит из моды

3 февраля американцы отмечают очередной кулинарный праздник – Национальный день морковного торта (National Carrot Cake Day). Это может показаться шуткой, однако в США блюдо с использованием моркови имеет собственный праздник.

Известно, что этой корнеплод культивируется в мире уже на протяжении четырёх тысяч лет, а начали выращивать его в Афганистане, и сегодня выведено более 60 сортов моркови. Причём сначала её выращивали не ради корнеплода, а ради ароматных листьев и семян, которые добавляли в еду и использовали как лекарственное средство. Первое же упоминание об употреблении корня моркови в пищу встречается в античных источниках в 1 веке.

В Европу морковь привезли примерно в 10-13 веках, чуть позднее она попала и в Америку. На Руси блюда с использованием моркови встречаются в изданиях «Домостроя» 16 века. Сегодня этот корнеплод продолжает оставаться одним из самых популярных овощей русской кухни и входит в десятку основных экономически важных овощных культур в мире.

Ведь плоды моркови используются не только в сыром виде и в приготовлении основных блюд, но и как приправа – пряность – в маринадах, консервах, цукатах, ликёро-наливочном и кондитерском производствах. Из моркови получают морковный сок и каротин. Кстати, согласно директиве Евросоюза, морковь – это и фрукт, и овощ одновременно.

Что же касается «виновника торжества», то морковный торт также имеет давнюю историю – подобные десерты готовили в Европе еще в средние века. Из-за большого количества сахара, который содержится в моркови, её и стали использовать в выпечке, как доступный подсластитель (сахар был тогда дорогим продуктом, особенно для простых людей). Так, согласно истории, и появился морковный торт (англ. «carrot cake»), который сегодня стал одним из любимых американских десертов.

Кстати, наибольшую популярность Carrot cake приобрёл в 1970-1980-е годы, когда в США начались массовые поветрия в сторону здорового образа жизни и снижения потребления сахара. С тех пор он не теряет позиций. Считается, что морковный торт «здоровее», чем традиционный американский торт со сливочным маслом, взбитыми сливками и сахаром, поскольку основной ингредиент в нём – тертая морковь. К тому же в него часто добавляют еще орехи и изюм. Крем же для морковного торта традиционно делают из сливочного сыра, а не из масла, что добавляет ему неповторимый вкус.

Поэтому морковный торт не выходит из моды. А вы еще не пробовали? Сегодняшний праздник – отличный повод порадоваться себя и друзей этим вкусным десертом.

Источник: calend.ru

3 февраля 2021 история Национальный день морковного торта в США праздник
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