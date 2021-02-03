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Какой сегодня церковный праздник? Что нужно сделать для благополучия семьи 3 февраля 2021 года

07:20 03.02.2021 Фото: azbyka.ru
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В этот день молились о благополучии семьи. Супруги выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали с деревьев иней.

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В этот день чтят память Максима Грека, религиозного публициста и переводчика
Сюжет: Православные обряды
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Сегодня, 3 февраля - День памяти преподобного Максима Грека: Светлая история святогоЧто нельзя делать в Максимов день 3 февраля 2021 года и о чем нужно помолиться сегодняЕщё 752 новостей

Дата по старому стилю: 21 января.
В этот день чтят память Максима Грека, религиозного публициста и переводчика. Он родился в 1475 году в Греции, но впоследствии приехал в Россию, где занимался переводом духовных произведений. Первой его большой работой было переложение на русский язык Псалтырей. Максим Грек до конца своих дней жил в России, скончался в 1556 году в Троице-Сергиевой Лавре.

Максима в народе называли утешителем. Считалось, что он помогает людям в бедах; ему молились о заступничестве за вдов и сирот. Каждый человек в Максимов день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а по возможности — и отблагодарить их делом.

Также в этот день молились о благополучии семьи. Супруги выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали с деревьев иней. При этом говорили: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу».

На Максима пытались предсказать погоду и урожай. На этот счет существовало множество примет. Чистое небо предвещало мороз и плохой урожай. О морозе говорила и ясная заря. А если месяц ночью светит сквозь облака — «доброе будет жито».

Именины в этот день
Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим

Источник: calend.ru

3 февраля 2021 именины история Максим – утешитель максимов день праздник
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