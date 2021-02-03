Сецубун отмечается 3 февраля 2021 года: Традиции и история необычного праздника японцев

В храме Нарита в котором обряд маме-маки проводится 3 февраля не одно десятилетие, за день разбрасывается около одной тонны бобов.

Празднование дня Сецубун — одна из древнейших и интереснейших традиций в Японии

«Они ва-а-а сото! Фуку ва-а-а ути!» — этот многоголосый клич непременно раздается в храмах, на площадях и специально устроенных площадках, а также в домах японцев 3 февраля. «Злой дух, прочь из дома! Счастье, приходи в дом!» — означают эти слова, сопровождающиеся разбрасыванием сухих соевых бобов. Бобы летят горстями, иногда попадая в разбрасывающих по соседству, в терпеливых зрителей, дома — в домочадцев.

Разбрасывание соевых бобов с приглашением счастья в дом — это обряд маме-маки, один из важных ритуалов старинного фестиваля Сецубун или Сэцубун (яп. 節分).

Празднование дня Сецубун — одна из древнейших и интереснейших традиций в стране. Ее появление связывают с понятием китайской философии инь-ян. Это два противоположных взаимодействующих начала, лежащие в основе мироздания: свет и тьма, положительное и отрицательное, активное и пассивное, женское и мужское. Считалось, что на стыке сезонов эти начала противостоят друг другу, и это вызывает опасность появления разного рода несчастий.

Сам термин «сецубун» напрямую связан со сменой одного сезона другим. Традиционно в Японии словом «сецубун» называют ночь между 3 и 4 февраля, канун дня Риссин — дня наступления весны по лунному календарю.

Легенда рассказывает, что в глубокой древности эпидемия унесла много жизней, и в этом несчастье были повинны черти и злые духи. От них удалось избавиться разбрасыванием поджаренных бобов. Отсюда и родился обряд маме-маки для изгнания злых духов и сохранения благополучия.

В древности обрядом маме-маки начинали встречу нового года по лунному календарю. Обряд и сейчас выполняется для того, чтобы разогнать все несчастья и впустить в свой дом счастье, благополучие и удачу. В семьях, где есть маленькие дети, обряд маме-маки обычно превращается в веселую забаву. Кого-нибудь (обычно папу или дедушку) наряжают в черта, ряженый прыгает и бегает по комнате, а остальные домочадцы бросают в него соевые бобы. В некоторых школах ученики делают маски злых духов и в Сецубун от души веселятся, бросая друг в друга бобы.

Согласно легенде, после обряда маме-маки каждый член семьи должен съесть ровно такое количество соевых бобов, сколько ему лет. Сейчас такое встречается редко, разве что, в отдаленных маленьких деревнях.

Обряд изгнания злых духов публично проводят и во всех храмах, и он собирает многочисленных зрителей. После совершения религиозного обряда из храма с шумом выбегают мужчины в костюмах злых духов и смешиваются с толпой, затем появляются монахи и гонят их по улицам. Затем все возвращаются на территорию храма и начинается обряд маме-маки. Его обычно совершают специально приглашенные уважаемые и влиятельные личности города, популярные артисты, политики, борцы сумо. Одетые в традиционные праздничные одежды они из деревянных коробочек разбрасывают завернутые в белую бумагу бобы. Все действие проходит шумно и весело.

Масса разбрасываемых соевых бобов тоже внушительна. Например, в храме Нарита (Narita-san), в котором обряд маме-маки проводится не одно десятилетие, за день разбрасывается около одной тонны бобов.

А 4 февраля приходит весна...

Источник: calend.ru