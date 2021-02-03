03.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

На что начали больше тратить денег во время пандемии жители России

08:15 03.02.2021 Фото: pixabay.com
0

На фоне пандемии вырос спрос и на услуги сотовых операторов, позволяющих быть на постоянной связи с родственниками или коллегами.

% name% title
Назван выросший из-за коронавируса сегмент трат россиян
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

На что начали больше тратить денег во время пандемии жители РоссииПустеют ковидные госпитали в России: Треть коек уже свободна, заявил МурашкоЕщё 1295 новостей

Период строгих ограничений из-за пандемии и переход многих россиян на режим удаленной работы сказался на спросе на интернет и мобильную связь: в первый месяц объявления карантина количество подобных платежей заметно выросло относительно весны 2019 года, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров.

В рамках исследования, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости, были изучены обезличенные данные по количеству и средним чекам операций по оплате интернета и сотовой связи в мобильном банке за 2020 и 2019 год.
"В минувшем году общее количество платежей за интернет в марте выросло на 27%, в апреле – на 10%, а в мае – на 7% относительно аналогичных месяцев 2019 года. В последующие месяцы 2020 года этот показатель постепенно снижался. Отдельного внимания заслуживает динамика среднего чека на услуги провайдеров, который рос на протяжении всего года. Так, весной, в первый сезон ограничений, он составлял 600 рублей, летом вырос до 625 рублей, а осенью составил 622 рубля", — подсчитали авторы исследования.

В итоге к декабрю 2020 года он достиг 685 рублей, увеличившись на 13% относительно января 2020 и на 8% по сравнению с декабрем 2019 года. На фоне пандемии вырос спрос и на услуги сотовых операторов, позволяющих быть на постоянной связи с родственниками или коллегами. Сказалось на росте, судя по всему, и то, что многие россияне на "удаленке" стали активнее пользоваться мобильным телефоном и интернетом как в личных, так и в рабочих целях, пришли к выводу аналитики.
Так, в марте 2020 года рост числа платежей за мобильную связь вырос на 13% по сравнению с мартом предыдущего года. При этом в апреле и мае этот показатель практически не изменился относительно тех же месяцев 2019 года. В остальные месяцы года, он постепенно снижался.

Средний "весенний" чек за мобильную связь составил 618 рублей. Летом он вырос до 636 рублей, осенью – до 648 рублей. В декабре 2020 года он составил 646 рублей, увеличившись на 4% относительно января 2020 и на 10% по сравнению с декабрем 2019 года.

интернет кризис мобильная связь рост цен
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Стали больше тратить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отправит миссию в космос с миллиардером на борту SpaceX
08:30 03-02-2021
Отправит миссию в космос с миллиардером на борту SpaceX
Сегодня, 3 февраля - День памяти преподобного Максима Грека: Светлая история святого
08:20 03-02-2021
Сегодня, 3 февраля - День памяти преподобного Максима Грека: Светлая история святого
Только в "Альбатрос-круиз" билеты в аквапарк по 1700 руб на любые дни
08:19 03-02-2021
Только в
Есть ли сегодня, 3 февраля 2021 года, магнитная буря? Прогноз на день по часам
08:17 03-02-2021
Есть ли сегодня, 3 февраля 2021 года, магнитная буря? Прогноз на день по часам
На что начали больше тратить денег во время пандемии жители России
08:15 03-02-2021
На что начали больше тратить денег во время пандемии жители России
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 3 февраля 2021 года для всех знаков зодиака
08:10 03-02-2021
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 3 февраля 2021 года для всех знаков зодиака
Заменил условный срок на реальный Алексею Навальному суд Москвы. В колонии он проведет 2 года и 8 месяцев
08:03 03-02-2021
Заменил условный срок на реальный Алексею Навальному суд Москвы. В колонии он проведет 2 года и 8 месяцев
Смягчит требования к фотосъемке при техосмотре Минтранс
08:00 03-02-2021
Смягчит требования к фотосъемке при техосмотре Минтранс
Что нельзя делать в Максимов день 3 февраля 2021 года и о чем нужно помолиться сегодня
07:50 03-02-2021
Что нельзя делать в Максимов день 3 февраля 2021 года и о чем нужно помолиться сегодня
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 февраля 2021 в России и мире
07:40 03-02-2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 февраля 2021 в России и мире