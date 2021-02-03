Сегодня именины: 3 февраля отмечается 7 именин по церковному календарю

Мужчины
|Евгений
|от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Илья
|от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
|Максим
|от римского родового имени Maximus - «величайший»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
Женщины
|Агния
|от древнегреческого имени Хагне, происходящего от хагне - «невинная», «непорочная»
|Анна
|от древнееврейского имени Ханна - «милость», «благодать», «сила», «храбрость»