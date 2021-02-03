Сегодня именины: 3 февраля отмечается 7 именин по церковному календарю

По святцам 3 февраля отмечается 7 именин: 5 мужских и 2 женских.

Поздравляем с именинами! Мужчины Евгений от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода» Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом» Илья от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве» Максим от римского родового имени Maximus - «величайший» Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» Женщины Агния от древнегреческого имени Хагне, происходящего от хагне - «невинная», «непорочная» Анна от древнееврейского имени Ханна - «милость», «благодать», «сила», «храбрость»

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