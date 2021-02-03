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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 3 февраля отмечается 7 именин по церковному календарю

07:10 03.02.2021 Фото: pixabay
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По святцам 3 февраля отмечается 7 именин: 5 мужских и 2 женских.

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Поздравляем с именинами!

Мужчины

Евгений от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Илья от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
Максим от римского родового имени Maximus - «величайший»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Агния от древнегреческого имени Хагне, происходящего от хагне - «невинная», «непорочная»
Анна от древнееврейского имени Ханна - «милость», «благодать», «сила», «храбрость»
день ангела именинники именины
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