Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 февраля 2021 в России и мире

День обручального кольца 3 февраля

• Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой (World Anti-Profanity Day)

• Всемирный день свободной любви (World Day of Free Love)

• День волшебства варежек на резинке



• День памяти преподобного Максима Грека• День золотистого ретривера (International Golden Retriever Day)• День обручального кольца (National Wedding Ring Day) - США• День женщины-врача (National Women Physicians Day) - США• День морковного торта (National Carrot Cake Day) - США• Праздник изгнания злых духов (Сэцубун) - Япония• День женского спорта (National Girls & Women in Sports Day) - США• День матери - Иран• День, когда умерла музыка (The Day the Music Died) - США• День пропавших без вести людей (National Missing Persons Day) - США• National Signing Day - США• День американского художника (American Painters Day) - США• День ледяного червя (National Cordova Ice Worm Day) - США• День Коммунистической партии - Вьетнам• День опроса пациентов (National Patient Recognition Day) - США• День героев - Мозамбик• Праздник Девы Марии из Суйяпы (Our Lady of Suyapa) - Гондурас• День ветеранов - Таиланд• День четырёх капелланов (Four Chaplains Memorial Day) - США• День мучеников - Сан-Томе и Принсипи• Именины у Агнии, Валериана, Евгения, Максима• Максимов день (Максим Утешитель)

Важные события

1565 русский царь Иван Грозный учредил опричнину.



1718 Петр I лишает своего сына Алексея права наследовать царский престол.1826 Александр Грибоедов арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов.1920 в РСФСР образовано Государственное хранилище ценностей (Гохран).1925 из Большого театра СССР впервые транслировалась радиопостановка оперы «Князь Игорь» Бородина А. П. С этого дня началась регулярная трансляция спектаклей из театров Москвы.1945 завершение Висло–Одерской операции.1966 открывается первая международная авиалиния Москва–Рига–Париж на самолетах Ан–12.1966 АМС Луна–9, запущенная 31 января, впервые в мире осуществила посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.1987 по обвинению в получении взяток арестован зять Л. И. Брежнева – первый заместитель министра внутренних дел СССР Юрий Чурбанов.1991 прекратила своё существование Итальянская коммунистическая партия.1994 Сергей Крикалёв первым из российских космонавтов совершил полет на американском космическом корабле – шаттле "Дискавери".2000 в Чечне российскими спецслужбами задержанный ранее корреспондент радио «Свобода» Андрей Бабицкий передан чеченским повстанцам в обмен на российских солдат.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend