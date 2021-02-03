Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 февраля 2021 в России и мире

• Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой (World Anti-Profanity Day)
• Всемирный день свободной любви (World Day of Free Love)
• День волшебства варежек на резинке
• День золотистого ретривера (International Golden Retriever Day)
• День обручального кольца (National Wedding Ring Day) - США
• День женщины-врача (National Women Physicians Day) - США
• День морковного торта (National Carrot Cake Day) - США
• Праздник изгнания злых духов (Сэцубун) - Япония
• День женского спорта (National Girls & Women in Sports Day) - США
• День матери - Иран
• День пропавших без вести людей (National Missing Persons Day) - США
• National Signing Day - США
• День американского художника (American Painters Day) - США
• День ледяного червя (National Cordova Ice Worm Day) - США
• День Коммунистической партии - Вьетнам
• День опроса пациентов (National Patient Recognition Day) - США
• День героев - Мозамбик
• День ветеранов - Таиланд
• День четырёх капелланов (Four Chaplains Memorial Day) - США
• День мучеников - Сан-Томе и Принсипи
• Именины у Агнии, Валериана, Евгения, Максима
• Максимов день (Максим Утешитель)
Важные события
1565 русский царь Иван Грозный учредил опричнину.
1826 Александр Грибоедов арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов.
1920 в РСФСР образовано Государственное хранилище ценностей (Гохран).
1925 из Большого театра СССР впервые транслировалась радиопостановка оперы «Князь Игорь» Бородина А. П. С этого дня началась регулярная трансляция спектаклей из театров Москвы.
1945 завершение Висло–Одерской операции.
1966 открывается первая международная авиалиния Москва–Рига–Париж на самолетах Ан–12.
1966 АМС Луна–9, запущенная 31 января, впервые в мире осуществила посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.
1987 по обвинению в получении взяток арестован зять Л. И. Брежнева – первый заместитель министра внутренних дел СССР Юрий Чурбанов.
1994 Сергей Крикалёв первым из российских космонавтов совершил полет на американском космическом корабле – шаттле "Дискавери".
2000 в Чечне российскими спецслужбами задержанный ранее корреспондент радио «Свобода» Андрей Бабицкий передан чеченским повстанцам в обмен на российских солдат.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend