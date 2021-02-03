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Отправит миссию в космос с миллиардером на борту SpaceX

08:30 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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Полет миссии во главе с Исаакманом будет первым, когда экипаж, полностью состоящий из частных лиц, отправится в космос.

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SpaceX отправит миссию в космос с миллиардером на борту

Компания SpaceX объявила о планах отправки первой полностью гражданской миссии в космос. Экипаж астронавтов на борту космического корабля Dragon будет состоять из четырех человек во главе с Джаредом Исаакманом, основателем и генеральным директором Shift4 Payments, компании по обработке платежей из Пенсильвании. Ожидается, что полет состоится в четвертом квартале этого года.

"Когда у вас есть совершенно новый вид космического транспорта, у вас должны быть первопроходцы", - сказал в интервью NBC News основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск. Частные лица и раньше летали в космос, но эти космические туристы обычно платили за то, чтобы полететь на орбиту вместе с астронавтами НАСА или российскими космонавтами. Маск выразил надежду, что эти "увеселительные поездки" заложат основу для развития космического туризма в будущем, открывая дорогу на орбиту не только миллиардерам, которые могут позволить себе полеты сейчас.
Полет миссии во главе с Исаакманом будет первым, когда экипаж, полностью состоящий из частных лиц, отправится в космос. Члены экипажа пройдут обучение в SpaceX, в том числе имитационное моделирование миссии для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и того, как обращаться с орбитальной механикой во время полета. SpaceX не раскрывает, сколько Исаакман заплатил за полет, однако, по некоторым данным, речь идет о десятках миллионах долларов. Он также заплатил за три других места в космическом корабле Dragon для членов экипажа, которые будут специально отобраны для гуманитарного полета.

Исаакман является бывшим профессиональным пилотом, который летал как на коммерческих, так и на военных самолетах. Одно место в полете зарезервировано для одного из жителей Сент-Джуда, города на юго-западе штата Юта, еще одно место будет предложено представителю общественности в рамках благотворительной акции компании, которая будет проходить в течение февраля. Последнее место на борту Исаакман намерен предоставить предпринимателю, который использует новую платформу электронной коммерции Shift4Shop для обработки платежей. Конкурс начался первого февраля, на сайте компании и продлится до конца этого месяца.

Миссия Inspiration4 выйдет на орбиту на борту космического корабля SpaceX Dragon из стартового комплекса 39A в Космическом центре НАСА Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. SpaceX запускает ракеты из стартового комплекса 39A с 2017 года, а эта площадка ранее использовалась как для полетов космических челноков, так и для запусков Сатурна V во время лунной программы НАСА "Аполлон". По данным SpaceX, во время многодневной миссии капсула Dragon будет облетать Землю каждые 90 минут по индивидуальной траектории. По окончании экспедиции космический корабль снова войдет в атмосферу планеты и приводнится у берегов Флориды.

Вместе с тем, отмечают эксперты, индустрия частных космических полетов сопряжена с огромными проблемами, главной из которой станет обеспечение максимальной безопасности членов экипажа, которые не обучены действовать в нештатных ситуациях и не имеют многолетней профессиональной подготовки.

Источник: РГ

космонавт космос планета Илон Маск SpaceX NASA
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От редакции

Вы бы полетели в космос?

Гость, 03 февраля 2021 09:07
Новость последнего часа: Американская космическая компания SpaceX запустила прототип космического корабля Starship, предназначенного для вероятных полетов на Марс. Ракета взорвалась при испытаниях. (с)

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