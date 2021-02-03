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Насколько вырос процент преступности в 2020 году в Новосибирской области, статистика прокуратуры

08:45 03.02.2021 Фото: Прокуратура НСО
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Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры Новосибирской области.

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В прокуратуре проанализированы состояние и динамика преступности в Новосибирской области за 2020 год

В 2020 году в сравнении с прошлым годом уровень преступности в Новосибирской области вырос на 7,6 %.

Увеличение количества зарегистрированных преступлений отмечается только по городу Новосибирску (+14 % name% title , по сельским районам области их количество, напротив, уменьшилось на 5,3 %.

Такая динамика связана, главным образом, со значительным ростом мошенничеств (на 48 % name% title . Подавляющее большинство преступлений этой категории совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (сети «Интернет», телефонной связи, компьютерной техники).

Количество зарегистрированных преступлений против жизни и здоровья увеличилось незначительно на 0,5 %. В то же время вдвое уменьшилось количество изнасилований (с 154 до 75).

На 22,3 % и 7,8 % стало меньше краж и угонов автотранспорта, соответственно.

Количество преступных деяний, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, сократилось на 3,2 % и 10,5 %.

На 13 % уменьшилось число преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения.

Положительной оценки заслуживают результаты работы оперативных служб при раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан: установлены преступники по 99 % фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и 96,6% убийств.

Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры Новосибирской области.

Источник: epp.genproc.gov.ru

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