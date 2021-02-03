Смягчит требования к фотосъемке при техосмотре Минтранс

Минтранс пересмотрит требования к фото автомобилей на техосмотре

Минтранс и МВД пересмотрят требования к процедуре фотосъемки автомобилей во время техосмотра, сообщил РИА Новости представитель Минтранса.

С 1 марта вступят в силу обновленные правила техосмотра. Они предполагают, что машины на пункте осмотра будут фотографировать дважды — в начале и в конце диагностики. При этом на снимках должны читаться передний и задний номера автомобиля, а сами фотографии должны сопровождаться координатами точки, где машина находилась в момент съемки.

"Прорабатывается вопрос корректировки указанных показателей погрешности в сторону их увеличения", — заявили в Минтрансе.

Там пояснили, что плотная застройка вокруг пунктов техосмотра приводит к экранированию спутникового сигнала. Опытная эксплуатация Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО) выявила, что погрешность может составлять более 15 метров. Поэтому предлагается добавить требование сопровождать фото автомобиля показаниями системы ГЛОНАСС. Допустимую погрешность могут увеличить.

Кроме того, Минтранс намерен изменить требования к производственно-технической базе пунктов техосмотра из-за необходимости переоборудования помещений.

В соответствии с новыми правилами, с 1 марта будут аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей, если выяснится, что осмотр на самом деле не проводили или машина не соответствует обязательным требованиям безопасности. Заниматься этим будет орган госконтроля за проведением техосмотра, а соответствующую отметку внесут в ЕАИСТО. Оператора, выдавшего диагностическую карту без проведения техосмотра, привлекут к административной ответственности.

Источник: РИА Новости