Расписание ЕГЭ 2021: Новое актуальное расписание экзаменов

Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию, истории, биологии составляет 3 часа 55 минут.

Расписание ЕГЭ в 11 классе в 2021 году

Актуальное ОФИЦИАЛЬНОЕ расписание для ЕГЭ в 11 классе в 2021 году.

На сайте Рособрнадзора 25.12.2020 появился документ, в котором якобы ОТМЕНЯЕТСЯ досрочная волна ЕГЭ 2021 и сдача ЕГЭ по базовой математике. Ожидаем официальных комментариев, т.к. на текущий момент расписание уже утверждено приказом.

Опубликован ПРИКАЗ о назначении официального расписания дат ЕГЭ на 2021 год. МШРГ-4 2020 г.

Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году

Основная волна дат проведения ЕГЭ 2021

24 мая (понедельник) – география, литература, химия;

27 мая (четверг) – русский язык;

31 мая (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

3 июня (четверг) – история, физика;

7 июня (понедельник) – обществознание;

10 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология;



15 июня (вторник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);16 июня (среда) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);18 июня (пятница) – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);19 июня (суббота) – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Резервные дни основной волны ЕГЭ 2021

21 июня (понедельник) – русский язык;

22 июня (вторник) – история, физика;

23 июня (среда) – география, литература, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздела «Говорение»);



24 июня (четверг) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;28 июня (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);29 июня (вторник) – обществознание, химия;1 июля (четверг) – по всем учебным предметам;

Расписание дат досрочного ЕГЭ 2021 (похоже, что досрочную волну отменят)

22 марта (понедельник) – география, литература, химия;

25 марта (четверг) – русский язык;

29 марта (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;



1 апреля (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), история, физика;2 апреля (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);5 апреля (понедельник) – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);8 апреля (четверг) – обществознание, биология.

Резервные дни досрочного ЕГЭ 2021

12 апреля (понедельник) – география, химия, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»), литература, история;

14 апреля (среда) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), физика, обществознание, биология;

16 апреля (пятница) – русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня.

"Осенняя" волна расписание ЕГЭ 2021

3 сентября (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня;

6 сентября (понедельник) – русский язык.

Длительность ЕГЭ 2021

Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию, истории, биологии составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по русскому языку, химии – 3 часа 30 минут (210 минут); по математике базового уровня, географии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение») – 3 часа (180 минут); по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел «Говорение») – 15 минут; по китайскому языку (раздел «Говорение») – 12 минут;

Источник: ctege.info