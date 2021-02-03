Календарь 2021: Праздники и все выходные дни

Производственный календарь на 2021 год

Производственный календарь на 2021 год.

Выходные и праздничные дни отмечаются в привычные даты, но есть одно нововведение: правительство объявило 31 декабря 2021 года официальным выходным. Всего в 2021 году получилось семь праздничных периодов. Всего в 2021 году 365 календарных дней, при этом рабочих — 247, праздничных и выходных — 118.

В 2021 году предусмотрен перенос следующих выходных дней:

с субботы 2 января на пятницу 5 ноября;

с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;

с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Январь

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января 2021 года (десять дней — с пятницы по воскресенье).

Февраль

Во второй половине февраля россиян ждет единственная в течение года шестидневная рабочая неделя. Нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля. Россияне будут отдыхать на День защитника Отечества три выходных подряд: с 21 по 23 февраля.

Март

В Международный женский день россиян ждут сразу три нерабочих дня — с 6 по 8 марта. После обычных выходных 6–7 марта россияне получат еще один день отдыха.

Май

На майские праздники россияне будут отдыхать в промежутки с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Две недели подряд мы будем отдыхать по три дня и работать по четыре дня.

Июнь

В июне мы отдыхаем на День России три дня, с субботы по понедельник, с 12 по 14 июня. 12 июня в 2021 году приходится на субботу, и выходным станет ближайший понедельник — 14 июня.

Ноябрь

День народного единства отмечается 4 ноября. В 2021 году праздник выпадает на четверг. Пятница, 5 ноября, также станет нерабочим днем за счет переноса выходного с 2 января 2021 года. Россиян ждут сразу четыре нерабочих дня — с 4 по 7 ноября.

Декабрь

Последний день 2021 года, пятница, 31 декабря, будет нерабочим днем.

Источник: tass.ru