03.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование

Прокомментировал идею бесплатной системы репетиторства Рособрнадзор

09:00 03.02.2021 Фото: pixabay.com
0

Дополнительные занятия с репетиторами - это добровольный выбор родителей.

% name% title
Рособрнадзор прокомментировал идею бесплатной системы репетиторства

В Рособрнадзоре прокомментировали идею создания бесплатной государственной системы для репетиторства, которую предложил один из депутатов Госдумы.

- Государство оплачивает работу учителей, которые должны обеспечить освоение школьной программы, необходимой для сдачи экзаменов. Кроме того, у Рособрнадзора есть бесплатные общедоступные ресурсы для самостоятельной подготовки. Дополнительные занятия с репетиторами - это добровольный выбор родителей, - рассказали "Российской газете" в Рособрнадзоре.

Ранее телеканал RT опубликовал предложение выдавать школьникам бесплатные сертификаты на подготовку к экзаменам за счет государства номинальной стоимостью не менее 60 тысяч рублей для школьников, сдающих ОГЭ, и не менее 100 тысяч рублей - для сдающих ЕГЭ. Предлагалось предоставлять право на подготовительные занятия на электронной платформе по четырем предметам с обязательным включением психологической поддержки.

Источник: РГ

образование репетитор школа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сделают репетиторство бесплатным?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск10 февраля выходит первый в этом году выпуск газеты "Курьер.Среда.Бердск"
10:02 03-02-2021
10 февраля выходит первый в этом году выпуск газеты
Ввел санкции на некоторые украинские телеканалы Зеленский
10:00 03-02-2021
Ввел санкции на некоторые украинские телеканалы Зеленский
Сегодня, 3 февраля - День основания Коммунистической партии Вьетнама
09:50 03-02-2021
Сегодня, 3 февраля - День основания Коммунистической партии Вьетнама
БердскУгрожал ножом при разбое преступник в пивном магазине Бердска. Оказалось, напал на двух продавцов. Смотрите видео
09:50 03-02-2021
Угрожал ножом при разбое преступник в пивном магазине Бердска. Оказалось, напал на двух продавцов. Смотрите видео
Родительский контроль через приложение
09:47 03-02-2021
Родительский контроль через приложение
Потребовали срочно освободить Навального США, Франция, Великобритания и Германия 1
09:45 03-02-2021
Потребовали срочно освободить Навального США, Франция, Великобритания и Германия
«Сибирь» - «Барыс»: когда матч и где смотреть
09:30 03-02-2021
«Сибирь» - «Барыс»: когда матч и где смотреть
БердскУгрожая ножом грабил магазины рецидивист в Бердске. Его поймали
09:24 03-02-2021
Угрожая ножом грабил магазины рецидивист в Бердске. Его поймали
День морковного торта отмечается 3 февраля: История лакомства и традиции праздника
09:20 03-02-2021
День морковного торта отмечается 3 февраля: История лакомства и традиции праздника
Льготную ипотеку хочет свернуть Банк России, в чем причина?
09:15 03-02-2021
Льготную ипотеку хочет свернуть Банк России, в чем причина?