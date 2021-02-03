Прокомментировал идею бесплатной системы репетиторства Рособрнадзор

Рособрнадзор прокомментировал идею бесплатной системы репетиторства

В Рособрнадзоре прокомментировали идею создания бесплатной государственной системы для репетиторства, которую предложил один из депутатов Госдумы.

- Государство оплачивает работу учителей, которые должны обеспечить освоение школьной программы, необходимой для сдачи экзаменов. Кроме того, у Рособрнадзора есть бесплатные общедоступные ресурсы для самостоятельной подготовки. Дополнительные занятия с репетиторами - это добровольный выбор родителей, - рассказали "Российской газете" в Рособрнадзоре.

Ранее телеканал RT опубликовал предложение выдавать школьникам бесплатные сертификаты на подготовку к экзаменам за счет государства номинальной стоимостью не менее 60 тысяч рублей для школьников, сдающих ОГЭ, и не менее 100 тысяч рублей - для сдающих ЕГЭ. Предлагалось предоставлять право на подготовительные занятия на электронной платформе по четырем предметам с обязательным включением психологической поддержки.

Источник: РГ