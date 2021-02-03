Лунный календарь посева рассады на 3 февраля 2021 года

Календарь огородника и садовода 3 февраля 2021 года, сегодня, или на интересующую Вас дату по лунному календарю огородника и садовода. Какая фаза Луны, видимость, восход, закат и вхождение Луны в знак зодиака Вы можете посмотреть на этой странице, а еще все о посадке растений и ухода за ними на весь месяц в лунном календаре огородника и садовода на февраль 2021 года. А также благоприятные и неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений, в том числе комнатных и ухода за ними на сегодня или на любую другую дату.
Характеристики Луны на 3 февраля 2021 года
На дату 03.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 22 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Весы ♎. Процент освещенности Луны составляет 66%. Восход Луны в --:--, а закат в 10:40.
22 лунный день c 23:16 02.02.2021 и до следующего дня
Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 3 февраля 2021
Луна в знаке зодиака Весы (±)
Луна в знаке Весы. Средний по плодородности знак. Обеспечивает долго сохраняемый урожай, получение качественных семян, крупных и вкусных плодов, придает аромат, насыщенность и красоту цветам, устойчивость к вредителям, болезням.
Корневая система быстро приживается после пересадки.
Благоприятно в весах:
посадка всех клубневых цветов, кустарников и роз;
посев и посадка цветочных, вьющихся растений, пряных трав и лекарственных растений;
укоренение черенков, подкормка растений, полив, рыхление;
обрезка, омолаживание, формирование кроны, прищипка;
уборка на семена;
уборка корнеплодов на хранение;
заготовка цветков лекарственных растений;
срезание цветов для лучшего хранения при транспортировке. Также цветы, срезанные в этот день, долго не вянут в букете;
Возможны посев и посадка следующих культур:
овощных: арахис, баклажаны, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная ранняя, брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная), картофель, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), кукуруза, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец горький и сладкий, редис, редька, репа, свекла, скорционера, томат, топинамбур, тыква (особенно удаются морковь, картофель, капуста, кукуруза);
пряно-зеленых: артишок, горчица, кориандр, кресс-салат, петрушка, сельдерей, спаржа, укроп, чабер, шпинат, щавель;
плодово-ягодных: абрикос, виноград, вишня, груша, земляника, крыжовник, персик, слива, яблоня;
полевых культур: кукуруза, овес, пшеница, рожь, подсолнечник, чечевица, ячмень;
цветов: гвоздика, георгин, гладиолус, дельфиниум, ирис, клематис, маргаритка, настурция, незабудка, пион, примула, фиалка, флокс, хризантема, шалфей;
комнатных растений: азалия индийская белая, гелиотроп гибридный, гибискус (китайская роза), гортензия, целозия перистая, цеструм ночной, цинерария (крестовик кровавый), кроссандра волнистолистная, куфея огненно-красная, лилия.
Не благоприятно в весах:
прививка;
опрыскивание.
22 лунный день (±)
3 февраля 2021 года в 12:00 — 22 лунный день. День благоприятен для любых не активных действий. Это день расположен к созиданию и оценки трудов, натраченных в Вашем огороде и саду.
Рекомендуется в 22 лунный день:
посев и посадка корнеплодов, картофеля, луковичных, бобовых;
прореживание всходов;
уничтожение сорняков и различных вредителей, органическая прикорневая подкормка;
обрезка усов земляники;
срезка цветов, предназначенных для хранения или длительных перевозок, выкопка цветочных луковиц и клубней на хранение;
заготовка впрок: варка варенья, консервирование, сушка;
уборка сада;
обрезка растений для снижения роста молодых побегов.
Не рекомендуется в 22 лунный день:
прищипка и пикирование.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
На убывающей Луне благоприятно:
посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
обрезка растений для замедления роста побегов;
обрезка усов земляники;
выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
сбор урожая для длительного хранения;
заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
допускается органическая подкормка, но только корневая.
Влияние дня недели (+)
День недели - среда. Этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.
Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.
Источник: mirkosmosa.ru