Лунный календарь посева рассады на 3 февраля 2021 года

Календарь огородника и садовода на 3 февраля 2021 года

Календарь огородника и садовода 3 февраля 2021 года, сегодня, или на интересующую Вас дату по лунному календарю огородника и садовода. Какая фаза Луны, видимость, восход, закат и вхождение Луны в знак зодиака Вы можете посмотреть на этой странице, а еще все о посадке растений и ухода за ними на весь месяц в лунном календаре огородника и садовода на февраль 2021 года. А также благоприятные и неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений, в том числе комнатных и ухода за ними на сегодня или на любую другую дату.

Характеристики Луны на 3 февраля 2021 года

На дату 03.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 22 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Весы ♎. Процент освещенности Луны составляет 66%. Восход Луны в --:--, а закат в 10:40.



Хронология лунных дней

22 лунный день c 23:16 02.02.2021 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 3 февраля 2021

Луна в знаке зодиака Весы (±)

Луна в знаке Весы. Средний по плодородности знак. Обеспечивает долго сохраняемый урожай, получение качественных семян, крупных и вкусных плодов, придает аромат, насыщенность и красоту цветам, устойчивость к вредителям, болезням.

Корневая система быстро приживается после пересадки.

Благоприятно в весах:

посадка всех клубневых цветов, кустарников и роз;



посев, посадка на долгое хранение и на семена и пересадка растений со стеблеплодом подобных кольраби, корнеплодных и клубнеплодных, включая картофель, зеленных, зерновых, бобовых, других овощных и плодово-ягодных культур;посев и посадка цветочных, вьющихся растений, пряных трав и лекарственных растений;укоренение черенков, подкормка растений, полив, рыхление;обрезка, омолаживание, формирование кроны, прищипка;уборка на семена;уборка корнеплодов на хранение;заготовка цветков лекарственных растений;срезание цветов для лучшего хранения при транспортировке. Также цветы, срезанные в этот день, долго не вянут в букете;выпечка теста.

Возможны посев и посадка следующих культур:

овощных: арахис, баклажаны, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная ранняя, брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная), картофель, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), кукуруза, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец горький и сладкий, редис, редька, репа, свекла, скорционера, томат, топинамбур, тыква (особенно удаются морковь, картофель, капуста, кукуруза);

пряно-зеленых: артишок, горчица, кориандр, кресс-салат, петрушка, сельдерей, спаржа, укроп, чабер, шпинат, щавель;

плодово-ягодных: абрикос, виноград, вишня, груша, земляника, крыжовник, персик, слива, яблоня;

полевых культур: кукуруза, овес, пшеница, рожь, подсолнечник, чечевица, ячмень;

цветов: гвоздика, георгин, гладиолус, дельфиниум, ирис, клематис, маргаритка, настурция, незабудка, пион, примула, фиалка, флокс, хризантема, шалфей;

комнатных растений: азалия индийская белая, гелиотроп гибридный, гибискус (китайская роза), гортензия, целозия перистая, цеструм ночной, цинерария (крестовик кровавый), кроссандра волнистолистная, куфея огненно-красная, лилия.

Не благоприятно в весах:

прививка;

опрыскивание.

22 лунный день (±)

3 февраля 2021 года в 12:00 — 22 лунный день. День благоприятен для любых не активных действий. Это день расположен к созиданию и оценки трудов, натраченных в Вашем огороде и саду.

Рекомендуется в 22 лунный день:

посев и посадка корнеплодов, картофеля, луковичных, бобовых;

прореживание всходов;



полив но не обильный;уничтожение сорняков и различных вредителей, органическая прикорневая подкормка;обрезка усов земляники;срезка цветов, предназначенных для хранения или длительных перевозок, выкопка цветочных луковиц и клубней на хранение;заготовка впрок: варка варенья, консервирование, сушка;уборка сада;обрезка растений для снижения роста молодых побегов.

Не рекомендуется в 22 лунный день:

прищипка и пикирование.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;



прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;обрезка растений для замедления роста побегов;обрезка усов земляники;выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;сбор урожая для длительного хранения;заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (+)

День недели - среда. Этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.

Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.

Источник: mirkosmosa.ru