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Красота / Общество

Агата Муцениеце честно рассказала о пластике и секретах сохранения молодости

10:50 03.02.2021 Фото: instagram.com/p/CKyOHkuDSJ0
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31-летняя актриса призналась, что помимо регулярных походов к косметологу делает всевозможные процедуры для сохранения молодости кожи. Худобу лица Агата списывает на возрастные изменения внешности.

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В интервью звезда честно рассказала о любимых эстетических процедурах

Российскую актрису латвийского происхождения Агату Муцениеце часто обвиняют в сделанной пластике. И хотя артистка неоднократно утверждала, что никогда не ложилась под нож хирурга, фанаты бывшей супруги Павла Прилучного по-прежнему приписывают ей те или иные операции по омоложению. Так, с точки зрения некоторых поклонников, знаменитость удалила комки Биша, сделав лицо худее, а также увеличила грудь с помощью силикона. В интервью звезда честно рассказала о любимых эстетических процедурах.

«Удивлена, что многие думают, что я удалила комки Биша. Я не прибегала к пластике лица, только поставила виниры. Но эстетические процедуры делаю регулярно, моя любимая — дермодроп, она отлично увлажняет», — поделилась подробностями Муцениеце.

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Публикация от Agata M (@agataagata)

31-летняя актриса призналась, что помимо регулярных походов к косметологу делает всевозможные процедуры для сохранения молодости кожи. Худобу лица Агата списывает на возрастные изменения внешности.

«С возрастом ушла детская припухлость лица, это естественно. То, что я выгляжу моложе своего возраста, мне льстит», - заявила в интервью изданию Муцениеце.

Артистка сообщила о том, что особых секретов у нее нет, а важное значение для внешности имеет то, на какой возраст ты себя чувствуешь. У звезды существует своя методика: бег в холодную погоду, особенно когда выпадает снег.

Муцениеце отметила, что не приветствует другие способы продления молодости кожи и боится делать уколы красоты. С точки зрения Агаты, она пока имеет возможность поддерживать молодость качественным уходом, правильным питанием и внутренним настроем. По ее мнению, важно чаще смеяться и больше улыбаться.

Источник: mk.ru

актриса виниры дермодроп интервью комки Биша силиконовая грудь Агата Муцениеце
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