Россиянам и не снилось: Елена Малышева показала роскошь в своей ванной

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Stories своего Instagram видео из ванной комнаты, которое шокировало россиян

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Stories своего Instagram видео из ванной комнаты, которое шокировало россиян.

Фанаты звездного доктора разглядели на выложенном в социальной сети ролике дорогую косметику. В частности, как пишут СМИ, теледива пользуется швейцарскими кремами стоимостью от 5 тысяч рублей. Для хранения соответствующих средств за уходом она использует мини-холодильник.

Помимо дорогостоящей косметики в ванной лежит стопка чистых лицевых полотенец и несколько щеточек. Цена одного изделия - несколько тысяч рублей. Все принадлежности аккуратно расставлены на идеально чистых стеклянных полочках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Solo (@babka.nalavke)

Подписчиков Малышевой такая роскошь несколько поразила. В комментариях к посту пользователи Сети отметили, что подобный ассортимент косметики и наличие специального холодильника для ее хранения им и не снились.

Источник: mk.ru