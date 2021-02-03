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Красота / Общество

Россиянам и не снилось: Елена Малышева показала роскошь в своей ванной

21:20 03.02.2021 Фото: wikimedia.org
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Теледива пользуется швейцарскими кремами стоимостью от 5 тысяч рублей.

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Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Stories своего Instagram видео из ванной комнаты, которое шокировало россиян

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Stories своего Instagram видео из ванной комнаты, которое шокировало россиян.

Фанаты звездного доктора разглядели на выложенном в социальной сети ролике дорогую косметику. В частности, как пишут СМИ, теледива пользуется швейцарскими кремами стоимостью от 5 тысяч рублей. Для хранения соответствующих средств за уходом она использует мини-холодильник.

Помимо дорогостоящей косметики в ванной лежит стопка чистых лицевых полотенец и несколько щеточек. Цена одного изделия - несколько тысяч рублей. Все принадлежности аккуратно расставлены на идеально чистых стеклянных полочках.

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Публикация от Solo (@babka.nalavke)

Подписчиков Малышевой такая роскошь несколько поразила. В комментариях к посту пользователи Сети отметили, что подобный ассортимент косметики и наличие специального холодильника для ее хранения им и не снились.

Источник: mk.ru

ванная комната крем молодость подписчики телеведущая холодильник для косметики шок Елена Малышева
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