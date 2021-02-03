Диана Шурыгина показала новую большую грудь после пластики

Россиянка прославилась на всю страну после истории с изнасилованием.

В настоящее время Диана живет с неким состоятельным молодым человеком, который зарабатывает на криптовалюте

«Выглядит очень натурально»

Россиянка Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием, еще в прошлом году призналась в том, что перенесла пластическую операцию по увеличению груди. Время от времени она выкладывала фото обновленного бюста, однако во всей красе продемонстрировала его только сейчас.

Девушка опубликовала пляжное фото, на котором она предстает в купальнике и демонстрирует чудеса пластической хирургии. Снимок был сделан в Дубае, куда Диана улетела отдыхать вместе со своим новым кавалером.

«Грудь выглядит очень натурально, у меня чувство, будто не было никакой операции и это моя обычная грудь, просто она стала больше», - похвасталась Шурыгина.

При этом она подчеркнула, что ей нечего говорить про размер и форму груди — все и так прекрасно видно. Период восстановления после операции, по ее словам, занял несколько недель.

Напомним, вскоре после своего «триумфа» в ток-шоу Андрея Малахова Шурыгина перебралась в Москву и вышла замуж за оператора одного из телеканалов. Однако семейная жизнь не задалась и пара довольно быстро развелась.

В настоящее время Диана живет с неким состоятельным молодым человеком, который зарабатывает на криптовалюте.

Источник: mk.ru