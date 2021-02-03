Стройная и длинноногая Светлана Бондарчук взорвала сеть без трусов. Фото слил экс-возлюбленный

Пользователи Сети восхитились смелостью и изящными формами модели, однако другие назвали снимок пошлым и выразили сочувствие мужу Светланы.

Бывшая жена Федора Бондарчука позирует, оперевшись на раковину и стоя спиной к камере

Экс-возлюбленный бывшего главреда журнала Hello! Светланы Бондарчук, фотограф Сергей Табунов опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором блондинка запечатлена без трусов.

На выложенном в социальной сети фото бывшая жена Федора Бондарчука позирует, оперевшись на раковину и стоя спиной к камере. В объектив попали длинные ноги светской львицы, тонкая талия и обнаженная пятая точка. Экс-бойфренд отметил Светлану на фотографии и сопроводил пост эмодзи в виде сердец.

«Скандал так скандал», - написал в подписи к публикации Табунов.

В комментариях к посту пользователи Сети восхитились смелостью и изящными формами модели, однако другие назвали снимок пошлым и выразили сочувствие мужу Светланы.

Источник: mk.ru