03.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Стройная и длинноногая Светлана Бондарчук взорвала сеть без трусов. Фото слил экс-возлюбленный

19:50 03.02.2021 Фото: instagram.com/tabunotabuno/?hl=ru
0

Пользователи Сети восхитились смелостью и изящными формами модели, однако другие назвали снимок пошлым и выразили сочувствие мужу Светланы.

% name% title
Бывшая жена Федора Бондарчука позирует, оперевшись на раковину и стоя спиной к камере

Экс-возлюбленный бывшего главреда журнала Hello! Светланы Бондарчук, фотограф Сергей Табунов опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором блондинка запечатлена без трусов.

На выложенном в социальной сети фото бывшая жена Федора Бондарчука позирует, оперевшись на раковину и стоя спиной к камере. В объектив попали длинные ноги светской львицы, тонкая талия и обнаженная пятая точка. Экс-бойфренд отметил Светлану на фотографии и сопроводил пост эмодзи в виде сердец.

«Скандал так скандал», - написал в подписи к публикации Табунов.

В комментариях к посту пользователи Сети восхитились смелостью и изящными формами модели, однако другие назвали снимок пошлым и выразили сочувствие мужу Светланы.

Источник: mk.ru

без трусов главред журнала ноги стройность фигура фото Федор Бондарчук Светлана Бондарчук Сергей Табунов Hello Instagram
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У ваших бывших есть ваши интимные фото?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПрожиточный минимум работающего жителя Бердска составляет 12 598 рублей в месяц
20:33 03-02-2021
Прожиточный минимум работающего жителя Бердска составляет 12 598 рублей в месяц
Избушка на курьих ножках может стать официальным набором Lego
20:20 03-02-2021
Избушка на курьих ножках может стать официальным набором Lego
В Москве закрывают 10 коронавирусных госпиталей: Их возвращают к стандартному режиму
20:19 03-02-2021
В Москве закрывают 10 коронавирусных госпиталей: Их возвращают к стандартному режиму
Самые вредные продукты для сердца назвала врач: Их есть запрещено
20:01 03-02-2021
Самые вредные продукты для сердца назвала врач: Их есть запрещено
Стройная и длинноногая Светлана Бондарчук взорвала сеть без трусов. Фото слил экс-возлюбленный
19:50 03-02-2021
Стройная и длинноногая Светлана Бондарчук взорвала сеть без трусов. Фото слил экс-возлюбленный
Взыскать 88 млн рублей с Навального и ФБК разрешил в пользу "Московского школьника" Верховный суд
19:48 03-02-2021
Взыскать 88 млн рублей с Навального и ФБК разрешил в пользу
Возобновил перелеты из России в Армению и Азербайджан Мишустин
19:37 03-02-2021
Возобновил перелеты из России в Армению и Азербайджан Мишустин
Избили 9-летнюю девочку школьники в Новосибирске. СК разбирается
19:28 03-02-2021
Избили 9-летнюю девочку школьники в Новосибирске. СК разбирается
Календарь 2021: Праздники и все выходные дни
19:20 03-02-2021
Календарь 2021: Праздники и все выходные дни
Индексация пенсий работающим пенсионерам: Повысить выплаты дешевле - теряем больше 1
19:19 03-02-2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам: Повысить выплаты дешевле - теряем больше