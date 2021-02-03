Избушка на курьих ножках может стать официальным набором Lego

По словам петербургского художника, он уже получил большой отклик на свою работу и только положительные комментарии к ней.

Конкурс Lego IDEAS - это серия наборов, вдохновленных идеями фанатов конструктора

Проект художника-аниматора из Санкт-Петербурга Артема Бизяева "Баба-яга" набирает необходимое число голосов за лучшую идею конструктора Lego на сайте компании и в будущем может стать официальным набором Lego.

Конкурс Lego IDEAS - это серия наборов, вдохновленных идеями фанатов конструктора. Компания проводит открытый конкурс на своем сайте, и наборы, получившие поддержку 10 тысяч человек, имеют шанс стать официальным конструктором Lego. Среди конкурентов "славянского лего" есть замок Троллей, набор по сюжету "Чарли и Шоколадная фабрика", сериалу "Игра Престолов", фильму "Полярный экспресс" и другие работы.

"Я давно хотел поучаствовать в этом конкурсе, и сначала попробовал свои силы на идеях по популярным иностранным франшизам, вроде игры серии "Легенда о Зельде" и "Властелину колец". Но однажды, листая соцсети, я наткнулся на рисунок избушки на курьих ножках, и я понял, что это именно та тема, которую я хочу воплотить в виде "лего" более всего", - рассказал РИА Новости Артем Бизяев.



По его словам, Баба-яга и ее избушка - одни из самых ярких образов из славянской мифологии, а интерьер - это воспоминания из детства, проведенного в деревне. "Конструировать избушку было невероятно приятно. Особенную радость мне принесла русская печь из кубиков. Ведь я каждое лето в детстве проводил в деревнях и помню каждую деталь печи. А еще резные оконные наличники - именно с них меня потянуло на постройку славянской архитектуры из "лего", - сказал Бизяев.

Художник-аниматор сообщил, что тесно общается с командой производителя конструкторов и даже переделывал макет по их просьбе.

"Я пять раз переделывал свой набор, потому что для ребят из Дании он казался слишком страшным. Забор из костей и светящийся череп на палке - все эти канонические детали сказки, которые знает в России каждый ребенок, - пришлось убрать из набора. Но я хотя бы сохранил костяную ногу Бабы Яги", - делится он.

По словам петербургского художника, он уже получил большой отклик на свою работу и только положительные комментарии к ней.

"Прошло полдня, а он уже практически набрал необходимое количество голосов. При этом конкурс дает на эту процедуру аж два года. Мне кажется, команда Lego будет в шоке от такого энтузиазма. Надеюсь, они не решат, что это какая-нибудь накрутка. Но уверяю, что это все 100% любовь людей к своей культуре", - считает Артем Бизяев.

Источник: ria.ru