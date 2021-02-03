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Красота / Общество

Стрижка февраль 2021: Лучшие дни по лунному календарю для изменений

13:20 03.02.2021 Фото: pxhere.com
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Если вы хотите избавиться от дурных мыслей, то отправляйтесь в салон в понедельник. Вторник — нейтральный день, который не принесет вам никаких особенных сюрпризов.

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Уход за волосами, как заметили еще наши бабушки, тесно связан с естественным спутником Земли

Практически все сферы нашей жизни в той или иной степени соприкасаются с астрологией. К слову, уход за волосами, как заметили еще наши бабушки, тесно связан с естественным спутником Земли. Убывающую Луну предки нередко называли «стареющей» или «ущербной», в эти дни было строго-настрого запрещено производить какие-то манипуляции с волосами. Впрочем, в современном мире уход за шевелюрой — это сложный синтез различных процедур, для каждой из которых должно настать определенное время.

Календарь стрижек на февраль-2021:

1 февраля. Увы, но этот день крайне неблагоприятен для стрижек. Даже обладательницам и обладателям самых здоровых волос на свете лучше воздержаться от похода в парикмахерскую, иначе неприятных последствий просто не избежать.

2 и 3 февраля. Смело отправляйтесь к своему стилисту для кардинальной смены образа. Именно в эти дни рекомендуется избавляться от надоевших длинных локонов, которые на время можно променять на всегда актуальный боб.

4, 5, 13, 17, 22, 23 февраля. Никаких радикальных стрижек! Зато прекрасное время для базового ухода за посеченными волосами и небольшой коррекции длины.

6, 8, 9, 11, 15, 19, 25 февраля. Даже не сомневайтесь, стрижка, о которой вы мечтали годами, в эти дни удастся вашему мастеру на миллион долларов.

7, 12, 14, 20, 21, 24 февраля. Провальные деньки для похода в парикмахерскую. Не хотите вечером рыдать, разглядывая свое отражение в зеркале? Тогда просто перенесите визит на более благоприятное время.

16 и 28 февраля. Идти или не идти к стилисту — полностью ваше решение, ведь в эти дни Луна занимает нейтральное положение.

18 февраля. Лучший день месяца для смены цвета волос.

26 февраля. Благоприятный день для стрижки именно на длинных волосах, но без существенного изменения длины.

Напоминаем, что поход к парикмахеру еще сильно зависит от конкретного дня недели. Если вы хотите избавиться от дурных мыслей, то отправляйтесь в салон в понедельник. Вторник — нейтральный день, который не принесет вам никаких особенных сюрпризов. Зато в среду вы можете сильно удивиться полученному результату. Издавна четверг считается особенным днем, его магия может полностью изменить вашу жизнь даже после самой банальной стрижки. В пятницу, субботу или воскресенье лучше вообще отказаться от смены имиджа, ограничившись базовым уходом: коррекцией длины или избавлением от секущихся кончиков.

Источник: eg.ru

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