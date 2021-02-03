Памела Андерсон уходит. Звезда попрощалась с миллионами своих подписчиков

Памела Андерсон сообщила, что больше не будет пользоваться соцсетями

Известная американская актриса и модель Памела Андерсон сообщила, что больше не будет пользоваться соцсетями Instagram, Twitter и Facebook и пожелала подписчикам последовать своему примеру.

"Это будет моим последним постом в Instagram, Twitter или Facebook. Меня никогда не интересовали соцсети, и теперь, когда я устроила свою жизнь, меня по-настоящему вдохновляют чтение и пребывание на природе. Я свободна", - написала Андерсон в Instagram, где на ее аккаунт подписаны более 1,2 миллиона пользователей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pamela Anderson 🌸 (@pamelaanderson)

"Будем надеяться, что вы найдете силы и вдохновение следовать своему предназначению и не будете поддаваться соблазну потерянного времени. Это то, чего они хотят и могут использовать, чтобы заработать деньги – контролировать ваш разум", - отметила актриса.

"Прощайте, соцсети", - написала Андерсон для миллиона подписчиков в Twitter.

Андерсон часто пользовалась соцсетями, в которых публиковала свои фотографии, высказывания в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и призывы защищать животных.

Источник: ria.ru