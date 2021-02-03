Климакс начало: В каком возрасте наступает климакс и как его лечить?

Женщина чувствует себя постоянно раздражительной, в меру плаксивой. При этом падает уровень работоспособности. Она постоянно испытывает приливы страха и депрессивные состояния.

Для каждой женщины после 45 лет естественным процессом является климакс

Большинство женщин после 45 лет начинают испытывать первые признаки климакса. Врачи рассказали, на какие симптомы следует обратить внимание. Также даны рекомендации о правильном лечении. Не всегда климакс сопровождается приёмом гормональных препаратов.

Основные сведения о климаксе

Для каждой женщины после 45 лет естественным процессом является климакс. Он характеризуется угасанием репродуктивной системы человека. В организме начинают происходить необратимые процессы. Половые гормоны начинают вырабатываться в меньше объёме. Это отражается не только на эмоциональном фоне женщины, но и влияет на разные системы организма. Как следствие, нарушается углеводный и липидный обмен, понижается уровень кальция в крови, повышается артериальное давление, начинает в сосудах накапливаться холестерин и возможны воспалительные процессы в половых органах.

В норме считается, если климакс у женщины начинается в период от 45 до 55 лет. Если процессы происходят в организме раньше, то это является патологией. Причины могут быть в наследственном факторе или аутоиммунных заболеваниях. Климакс в позднем возрасте свидетельствует о проблемах с щитовидной железой, наследственной предрасположенностью.

Как начинает проявляться климакс у женщин после 45 лет

У женщины начинают диагностироваться вегето-сосудистые проблемы. Она ощущает приливы жара, испытывает избыточную потливость. При этом частота сердцебиения усиливается, наблюдаются головные боли, онемение конечностей. Среди обменных процессов диагностируется гипергликемия и остеопороз. Возникают также болевые ощущения в области половых органов.

Женщина чувствует себя постоянно раздражительной, в меру плаксивой. При этом падает уровень работоспособности. Она постоянно испытывает приливы страха и депрессивные состояния. Сексуальная активность при этом значительно снижается. Врачи утверждают, если женщина без видимых причин начинает чувствовать озноб, потливость, головные боли, скачки давления, то необходимо сразу же обратиться к врачу. Необходима консультация терапевта и гинеколога.

Как лечить климакс у женщин после 45 лет

Для начала врач посоветует немедикаментозное лечение. Оно заключается в нормализации режима дня. Нужно будет организовать планы так, чтобы хватало времени для отдыха и полноценного ночного сна. При этом составляет меню Питание должно быть полноценным и не сильно калорийным. Дело в том, что в период климакса начинают активно накапливаться жировые отложения. Чтобы этого не допустить, врач специально подберёт под женщину её индивидуальный рацион питания.

Не стоит забывать вести активный образ жизни. Регулярные физические нагрузки полезны для организма в любом возрасте. Они положительно влияют на нервную и сердечно-сосудистую систему. Вместе с общими рекомендациями может назначаться витаминотерапия. Если немедикаментозное лечение оказывается неэффективным, то назначают гормональные препараты.

Источник: rsute.ru