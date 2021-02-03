Главное условие парковки на месте для инвалида назвали в ГИБДД

Госавтоинспекция разъяснила особенности пользования парковками для инвалидов. Ставить туда машину можно только при условии, что на ней установлен знак "Инвалид".

Напомним, что до недавнего времени эти знаки на автомобили выдавали бюро медико-социальной экспертизы. Но потом был создан реестр инвалидов, в который появилась возможность вносить данные об автомобилях, на которых эти граждане передвигаются или на которых их перевозят. Одновременно с началом работы такого реестра бюро МСЭ перестали выдавать знаки "Инвалид". Граждане восприняли это как разрешение знак не устанавливать. Действительно, зачем, если машина внесена в реестр. Однако в Правила дорожного движения никто никаких изменений по части использования знака "Инвалид" не вносил и, как выяснилось, не собирается.

Как говорится в ответе Госавтоинспекции МВД России эксперту по безопасности дорожного движения Григорию Шухману, для размещения автомобиля на парковке, предназначенной для машин инвалидов, на транспортном средстве должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид". Также информация об этом автомобиле должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

"Вместе с тем отсутствие сведений о транспортном средстве в федеральном реестре инвалидов не является основанием для привлечения к административной ответственности. В настоящее время работа по изменению Правил дорожного движения в части внесения требований об обязательном наличии информации о транспортных средствах, управляемых инвалидами и (или) перевозящих инвалидов, в федеральном реестре инвалидов не ведется", - говорится в ответе ведомства.

То есть водитель машины, внесенной в реестр, но без знака, припарковавшийся на инвалидном месте, несет ответственность. А водитель машины, не внесенной в реестр, но со знаком, к ответственности не привлекается. Даже несмотря на то, что в КоАП предусмотрено наказание для тех, кто незаконно установил на машину знак "Инвалид".

Так как знак теперь не выдается бюро МСЭ и его можно купить на любой заправке, то возникает вопрос, как бороться с теми, кто занимает инвалидные места незаконно.

Источник: РГ