Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем снег, мокрый снег, местами метели, гололёдные явления. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха: ночью -12, -17°С, местами до -22°С, днём ослабление морозов, -2, -7 °С.
Какой будет погода 3 февраля в Бердске: ждать ли снегопад?
06:30 03.02.2021
На дорогах местами гололедица, снежные заносы.
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От редакции
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БердскКакой будет погода 3 февраля в Бердске: ждать ли снегопад?
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