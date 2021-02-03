В колонию на 3,5 года Навального отправил суд, заменив условный срок на реальный

Судья приняла решение об удовлетворении ходатайства ФСИН. Но ему зачли в срок время под домашним арестом, поэтому за решеткой он проведет 2 года и 8 месяцев.

Алексей Навальный отправится в колонию общего режима на 3,5 года

После 2-чаасового перерыва на решение суда по замене условно срока реальным Алексею Навальному судья зашла в зал. Это было в 20.15 (мск). Чуть раньше в "аквариум" завели самого подсудимого.

В итоге суд согласился с доводами ФСИН, которая ходатайствовала о реальном сроке. Прокурор просил отправить оппозиционера в колонию общего режима на 3,5 года. В итоге такое решение и приняла судья.

В конце 2014 года Навального приговорили к 3,5 года по делу "Ив Роше". Он должен был отмечаться во ФСИН 2 раза в месяц. В ведомстве посчитали, что Навальный не исполнял возложенные на него судом обязанности: являясь дважды условно осужденным, он неоднократно нарушал условия испытательного срока (как до своей госпитализации, так и после выписки). На время лечения у ФСИН претензий нет. Суд со всем согласился, передает Mash из зала судебного заседания.

В счет реального срока Навальному зачли время, проведенное под домашним арестом (с февраля по декабрь 2014). Таким образом в колонии он должен находиться 2 года и 8 месяцев.

Дело Навального

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности. Постановлением Президиума Верховного суда от 25 апреля 2018 года приговор признан законным, обоснованным и оставлен без изменения.

Вместе с братом Олегом они были признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а также легализации средств. Суд пришел к выводу, что Навальные с 2008 по 2013 годы мошенническим путем похитили денежные средства компании "Ив Роше Восток" в размере свыше 26,7 млн рублей, а также более 4,4 млн рублей, принадлежащих фирме "Многопрофильная процессинговая компания".

До этого в отношении Алексея Навального также был вынесен обвинительный приговор в рамках другого дела - о хищениях в компании "Кировлес". Ленинский суд Кирова в июле 2013 года приговорил Алексея Навального к пяти годам условно, второй фигурант дела - экс-глава "Вятской лесной компании Петр Офицеров - получил четыре года колонии условно. Испытательный срок для обоих составил 1,5 года, им также было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей каждому.

ЕСПЧ в октябре 2017 года присудил Навальным компенсацию в размере более €80 тыс., рассмотрев их жалобу по уголовному делу "Ив Роше". При этом ЕСПЧ отклонил доводы адвокатов Навальных о том, что дело в их отношении являлось нарушением политических свобод.

Сейчас Навальный является фигурантом дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, оно рассматривается в суде.

УФСИН по Москве в декабре прошлого года подал представление в суд о замене вида наказания из-за систематических нарушений возложенной на Навального обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Как сообщили ТАСС в УФСИН, в течение 2020 года Навальный минимум шесть раз, до заболевания, не явился на регистрацию - 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН.

Навальный был объявлен в розыск 29 декабря и задержан в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина 17 января 2021. До решения суда он содержится в следственном изоляторе "Матросская Тишина".