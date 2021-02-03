03.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Есть ли сегодня, 3 февраля 2021 года, магнитная буря? Прогноз на день по часам

08:17 03.02.2021 Фото: pxhere
0

Наиболее остро бури ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины.

% name% title
Полностью защититься от магнитной бури не получится

Сегодня, 3 февраля 2021 года,  ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе.

Геомагнитная обстановка сегодня по часам (время московское)

0 3 6 9 12 15 18 21
3 февраля Ср 3 2 2 2 2 2 2 2

Ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 21 февраля. Ее сила составит 5 баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций.

Геомагнитная обстановка 21 февраля по часам

0 3 6 9 12 15 18 21
21 февраля Вс 5 5 5 5 5 5 5 4

Влияние магнитных бурь на организм человека

Самое распространенное недомогание во время магнитной бури – головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях.

У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь.

Люди по-разному реагируют на магнитные бури. Одни плохо чувствуют себя за 2-3 дня до начала бури, другие – во время нее, третьи – через 1-2 дня после бури.

Как подготовиться к магнитным бурям

За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний.

Как защититься от негативного влияния бури

Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы – валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати.

Источник: my-calend

геошторм магнитная буря метеозависимость прогноз
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что вам помогает пережить бури?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск10 февраля выходит первый в этом году выпуск газеты "Курьер.Среда.Бердск"
10:02 03-02-2021
10 февраля выходит первый в этом году выпуск газеты
Ввел санкции на некоторые украинские телеканалы Зеленский
10:00 03-02-2021
Ввел санкции на некоторые украинские телеканалы Зеленский
Сегодня, 3 февраля - День основания Коммунистической партии Вьетнама
09:50 03-02-2021
Сегодня, 3 февраля - День основания Коммунистической партии Вьетнама
БердскУгрожал ножом при разбое преступник в пивном магазине Бердска. Оказалось, напал на двух продавцов. Смотрите видео
09:50 03-02-2021
Угрожал ножом при разбое преступник в пивном магазине Бердска. Оказалось, напал на двух продавцов. Смотрите видео
Родительский контроль через приложение
09:47 03-02-2021
Родительский контроль через приложение
Потребовали срочно освободить Навального США, Франция, Великобритания и Германия 1
09:45 03-02-2021
Потребовали срочно освободить Навального США, Франция, Великобритания и Германия
«Сибирь» - «Барыс»: когда матч и где смотреть
09:30 03-02-2021
«Сибирь» - «Барыс»: когда матч и где смотреть
БердскУгрожая ножом грабил магазины рецидивист в Бердске. Его поймали
09:24 03-02-2021
Угрожая ножом грабил магазины рецидивист в Бердске. Его поймали
День морковного торта отмечается 3 февраля: История лакомства и традиции праздника
09:20 03-02-2021
День морковного торта отмечается 3 февраля: История лакомства и традиции праздника
Льготную ипотеку хочет свернуть Банк России, в чем причина?
09:15 03-02-2021
Льготную ипотеку хочет свернуть Банк России, в чем причина?