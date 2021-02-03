Нашла нарушения на 8,3 млн рублей в бюджете за 2020 год контрольно-счётная палата Бердска. Связано ли это с ремонтом дороги на кладбище?

По результатам проверки все материалы направлены в прокуратуру. Контрольное мероприятие по МКУ ЖКХ по запросу совета депутатов о проверке улицы в в районе кладбища состоялось. При проведении всех конкурсных процедур сумма контракта на ремонт той части, которая была отремонтирована общий объем сумм составил 4 млн 900 тыс. рублей.

Елена Останина отчиталась перед депутатами о ряде проведенных мероприятий

2 февраля на заседании комитета промышленности и предпринимательству, земплепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственности депутатами Бердска был рассмотрен вопрос о расходовании бюджетных средств.

Как рассказала на комитете председатель контрольно-счетной палаты Бердска Елена Останина, за 2020 год был проведен ряд контрольно-аналитических мероприятий.

- Мы отработали 2020 год не в том темпе и не в том объеме, в котором бы нам хотелось в связи с пандемией. Многие сотрудники были на больничном. Больничные были продолжительные, но сам факт того, что основное планировалось, и что мы делали по заданию союза МКСО и по предложений депутатов, это было выполнено,- сказала Елена Касимовна.

Как отметила Елена Останина, сумма нарушений по контрольным мероприятиям составила 8 млн 300 тыс. рублей.

- За 2020 год по контрольным мероприятиям у нас выявлено нарушений в общем размере на 8 млн 300 тыс. рублей,- изрекла Останина.

Характерно, что произошло увеличение стоимости муниципального имущества на 35 млн 942 тысячи рублей.

- Сумма упущенной выгоды 27,9 млн рублей. Неэффективного расходования бюджетных средств нами установлено на 42,8 тысячи рублей. Искажение балансовой стоимости муниципального имущества - 5 млн 7 тысяч рублей. Нарушение ведения бухгалтерского учета произведено на сумму 1 млн 165 и 2 тысячи рублей. Нарушение порядка предоставления субсидии 800 тысяч рублей. Нарушение ведения бюджетного учета 1 млн 186 рублей. По результатам контрольных мероприятий восстановлено в бюджет 107,1 тысяча рублей. Увеличена стоимость муниципального имущества на 35 млн 942,9 тысяч рублей. Это то, что не было отражено в учете первоначально, когда мы выходили на проверки. Также осуществлена доплата налога на прибыль в сумме 284,8 тысяч рублей,- произнесла Елена Касимовна.

Также на комитете был затронут вопрос и проложенной дороги на кладбище на 6,6 млн рублей.

- По результатам проверки все материалы направлены в прокуратуру. Контрольное мероприятие по МКУ ЖКХ по запросу совета депутатов о проверке улицы в в районе кладбища состоялось. Это те самые 6,6 млн рублей. Эти денежные средства были определены и закреплены за МКУ ЖКХ в рамках программы наших автодорог и при проведении всех конкурсных процедур сумма контракта на ремонт той части, которая была отремонтирована общий объем сумм составил 4 млн 900 тыс. рублей. Получается что 1 млн 700 тысяч - это была экономия. Где эта экономия и как она была распределена я не знаю, потому что у нас была не очень хорошая ситуация с бюджетом в прошлом году. Об этом мы можем спросить либо у ЖКХ, либо у управления финансов. Замер по кромке дорог был сделан. К сожалению, с нами не выехали представители УКСа, они на тот момент были заняты. Акт работ был подписан. Дополнительным соглашением муниципальный контракт был расторгнут в части неиспользованных денежных средств на 247 тысяч рублей. Часть дороги оформлена, а часть нет,- сообщила председатель контрольно-счетной палаты Бердска.

Кроме того, на комитете обсудили вопрос и бердского историко-художественного музея.

- У нас было предложено комитетом по социальной политике посмотреть использование муниципального имущества и доходов от платной деятельности, которые получал наш бердский историко-художественный музей. В период проверки мы охватили и 2019 год. Очень много было выявлено таких моментов, на которые нами было обращено внимание по использованию муниципального имущества, в частности одного из отделений нашего музея. Этот музей располагается на ул. Ленина, 89. Там были постоянные протечки кровли. И, естественно, разрушению подвергались наши экспонаты, которые там находились. Мы ходили с предложением в представлении к собственникам помещений. Там располагается некоммерческое партнерство. Они нам предъявляли плату за использование данного имущества в части коммунальных платежей, а мы выходили с предложением объединиться и каким-то образом отреконструировать кровлю. На сегодняшний момент этот вопрос в работе, но мы представления с требованием отправили в адрес главы Бердска. В основном здании музея на ул. Спортивной устанавливались пластиковые окна. Нами с представителями УКСа были перепроверены материалы и объемы. Мы нашли расхождения. В результате тот подрядчик, который выходил на ремонт окон, восстановил бюджетные средства в объеме 40 тысяч рублей. Для того, чтобы у нас больше не было к нему претензий, он переделал работу частично. Когда мы проводим контрольные мероприятия, получается, что наши учреждения, занимающиеся культурой, не обладают необходимыми знаниями в строительстве. Мы тоже, может быть, в полном объеме не обладаем ими, но мы все равно привлекаем специалистов, которые помогают разбираться. По реестру имущества мы установили расхождения, предложили внести корректировку и на сегодняшний момент мы это отслеживаем,- заявила Елена Останина.

Напомним, многие жители Бердска возмущены дорогой на кладбище за 6,6 млн рублей. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" участок дороги отремонтирован наполовину. На первом участке дороги были заметны ямы и бугры. Проехать даже на небольшой скорости было проблематично.