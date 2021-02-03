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Штрафы с 1 марта 2021 года за неправильный техосмотр. Что изменилось в прохождении ТО?

16:50 03.02.2021 Фото: pxhere
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По новым правилам вся процедура технического осмотра подвергается фотофиксации: начиная от заезда на СТО и заканчивая выездом.

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С 1 марта прохождение технического осмотра будет осуществляться по обновленным правилам

Изменения для автовладельцев начали вводиться еще в 2020 году. В связи с пандемией часть новшеств перенесли на 2021 год. С 1 марта прохождение технического осмотра будет осуществляться по обновленным правилам.

Как часто нужно проходить ТО

Новые сроки установлены с 1 апреля 2020 года:

  • для машин возрастом от 4 до 10 лет установлена периодичность — 1 раз в 2 года (легковые, грузовики до 3,5 т, прицепы и полуприцепы, мотоциклы);
  • для всех типов транспортных средств возрастом более 10 лет периодичность составляет 1 год;
  • для определенного перечня машин возрастом до 5 лет установлен регламент – 1 раз в год (такси, грузовики более 3,5 т, спецмашины, учебные машины);
  • перечисленные выше машины должны проходить ТО каждые 6 месяцев, если они старше 5 лет.

Новые машины начинают осматриваться после 4 лет эксплуатации.

В чем суть нового порядка прохождения ТО с 1 марта 2021 года

По новым правилам вся процедура технического осмотра подвергается фотофиксации: начиная от заезда на СТО и заканчивая выездом. Фотоматериалы сохраняются в базе данных для оперативного доступа в случае необходимости.

В снимках должны отражаться:

  • вид машины до начала ТО после диагностики;
  • хорошо видный номер, цвет, марка и модель.

В процедуре обязательно принимают участие сотрудники ГИБДД. Весь техосмотр проводит специалист при обязательной фотосъемке.

На сайте ГИБДД размещен обновленный список неисправностей, с которыми невозможно пройти ТО. Каждый водитель должен с ним ознакомиться и подготовиться соответствующим образом.

Вторым важным требованием является изменение формата диагностической карты – она становится электронной и подписывается электронной подписью оператора. Купить карту в страховой компании без прохождения ТО (как было раньше) становится невозможно. Все данные ТО заносятся в электронную карту, которая хранится 5 лет.

По желанию водителя ему могут распечатать бумажный вариант. По новым правилам предъявлять ее инспектору не потребуется, так как ГИБДД будет иметь доступ к базе данных в любое время.

Стоимость ТО по новым правилам пока неизвестна, скорее всего, ее озвучат ближе к 1 марта.

Какая ответственность за нарушение правил прохождения ТО

За отсутствие электронной диагностической карты назначается штраф в размере 2 тыс. руб.

Занесение данных без фактического проведения ТО грозит операторам штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Кроме этого, вводится регресс для водителей, которые будут ездить без прохождения ТО и наличия электронной диагностической карты. В случае ДТП страховая компания выплатит потерпевшим ущерб, но потребует его возмещения от автовладельца, виновного в аварии и не имеющего актуальной диагностической карты.

Источник: 1rre

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