Ввел санкции на некоторые украинские телеканалы Зеленский

Зеленский ввел санкции в отношении нескольких украинских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник ввел санкции в отношении ряда оппозиционных украинских телеканалов и их владельца, депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака. После введения санкций телеканалы "112.Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание.

Союз журналистов Украины счел такие действия украинских властей наступлением на свободу слова, а сами каналы назвали санкции против них политической расправой.

Решение без причины



Зеленский во вторник поздно вечером ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против телекомпании "112-ТВ" ("112 Украина") и еще семи украинских телекомпаний, а также против владельца медиахолдинга "Новости", куда входят телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, Тараса Козака. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь"."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер – санкций", - говорится в тексте указа. При этом причина введения санкций в документе не указана.В дополнении к президентскому указу перечисляются юридические и физические лица, к которым применяются ограничения. Среди них депутат Рады Тарас Козак, а также компании "Аріадна ТВ", "Новий формат ТВ", "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ" (все относятся к "112. Украина"), "Новини 24 Години" (NewsOne), "Нові комунікації" (ZIK).Санкции вводятся сроком на пять лет. В перечень ограничений входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

Наступление на свободу слова

После публикации указа президента телеканалы, в отношении которых были введены санкции, выпустили совместное заявление, в котором назвали действия власти расправой.

"Власть в лице президента Украины Владимира Зеленского приняла решение об уничтожении трех оппозиционных телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также введении санкций против владельца холдинга – народного депутата Тараса Козака. Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского, как политическую расправу над неугодными СМИ", - говорится в заявлении.

Кроме того, телеканал "112 Украина" заявил о намерении отстаивать свое право на вещание в судах, в том числе международных. "Мы собираемся, безусловно, отстаивать наше право на вещание в судебной плоскости… Мы будем обращаться в суды европейских инстанций и в любые международные инстанции", - заявил гендиректор телеканала Артем Марчевский.



Союз журналистов Украины назвал санкции против украинских телеканалов наступлением на свободу слова и намерен информировать об этом международных партнеров. "Очевидно, что сегодня мы говорим о наступлении на свободу слова и лишение украинцев этих избранных для них СМИ. Соответственно мы будем информировать наших международных партнеров, в частности, это Международная федерация журналистов в Брюсселе, Европейская ассоциация журналистов, офис в Вене ОБСЕ по вопросам свободы слова и соответственно, я думаю, что в ближайшее время будут реакции от них", - заявил глава союза Сергей Томиленко.

Он считает, что украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. И несут за свою деятельность ответственность в рамках закона. "Политическая принадлежность украинских владельцев, зарегистрированных в Украине СМИ - не преступление. Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова", - позже написал Томиленко на своей странице в Facebook.

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" считают, что данное решение принято в нарушение законодательства Украины: "Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK являются украинскими юридическими лицами, а Тарас Козак является гражданином Украины, потому решение, принятое Зеленским, – грубейшее, вопиющее нарушение украинского законодательства, поскольку действие закона Украины "О санкциях" на них не распространяется. Законы и конституция Украины (статья 62) прямо запрещают ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не доказана в законном порядке и не установлена решением суда", - говорится в заявлении партии.

Санкции могут спровоцировать кризис

Украинские эксперты уверенны, что введение санкций против украинских оппозиционных каналов может спровоцировать кризис и массовые протесты в стране. "Вообще это странный факт, что санкции вводятся против гражданина собственной страны на территории страны. Такими действиями Зеленский играет на упреждение и провоцирует в стране полномасштабный политический кризис, исход которого пока что вряд ли кто-то может предсказать", - заявил политолог Михаил Чаплыга РИА Новости.

По его мнению, причиной таких действий со стороны Зеленского послужил раскол в пропрезидентской фракции "Слуга народа", а также попытка отвлечь внимание от проблем в стране.

Украинский политолог Владимир Фесенко предрекает массовые протесты в связи с решением Зеленского. А сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко уверен, что решение президента ввергнет страну в кризис. По его словам, такого беспрецедентного наступления на демократию и свободу слова не было за всю историю независимости Украины.

"Это прямое нарушение конституции и законов Украины и дорога к установлению в стране личной диктатуры. Вдвойне трагично, что на этот шаг пошел президент, от которого ждали мира и прогресса. Восстановления прав граждан и защиты демократии. Сегодня эти надежды рухнули окончательно", - написал Бойко на своей странице в Facebook. По его словам, политическая сила готова оказать всю необходимую политическую и правовую поддержку "репрессированным СМИ".



Вместе с тем украинский политолог Алексей Голобуцкий озвучил версию, что Зеленский ввел санкции против телеканалов в угоду новой власти в США. "Вполне возможно, что это было условием (или одним из условий) Белого дома для начала дальнейшего разговора про сотрудничество, в том числе визит (а для начала звонок)", - написал Голобуцкий в своем Facebook.По его словам, Зеленскому с точки зрения политтехнологии, самому выгодно закрытие этих каналов.

Источник: РИА Новости