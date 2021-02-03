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Угрожая ножом грабил магазины рецидивист в Бердске. Его поймали

09:24 03.02.2021 Фото: МВД
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения, запечатлевшую гражданина, похожего по описанию работника магазина на злоумышленника.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения, запечатлевшую гражданина, похожего по описанию работника магазина на злоумышленника.

8 января в 19:30 в магазин, расположенный в микрорайоне Северный г. Бердска, зашёл неизвестный. Угрожая продавцу применением ножа, мужчина перепрыгнул через прилавок с целью хищения денежных средств из кассы. Поняв, что денег в кассе нет, злоумышленник покинул магазин.  Продавец сообщил о произошедшем в полицию, описав приметы нападавшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения, запечатлевшую гражданина, похожего по описанию работника магазина на злоумышленника. Видеозапись была размещена в сети «Интернет» для возможного установления личности гражданина. Все звонки, поступившие от граждан тщательно отрабатывались полицейскими, осуществлялся поквартирный обход района, где было совершено преступление с целью выявления возможных очевидцев произошедшего.

В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении разбоя. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Бердска. Как выяснили оперативники, задержанный причастен ещё к одному преступлению, совершенному в Бердске 8 января в этом же микрорайоне. В торговом павильоне фигурант выхватил товар у продавца и не расплатившись, убежал. Работники павильона в полицию не обращались.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.162 УК РФ «Разбой» и ч. 2 ст. 161 «Грабёж»  УК РФ.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: МВД

вор преступник тюрьма
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