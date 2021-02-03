Потребовали срочно освободить Навального США, Франция, Великобритания и Германия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным — это цепочка политических постановочных акций.

Алексей Навальный

С требованием освободить Навального выступили представители США, Германии, Великобритании, Швеции, а также комиссар Совета Европы и президент Франции. В МИД России рекомендовали западным странам заняться собственными проблемами.

Оппозиционер Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден, заявили представители внешнеполитических ведомств США, Германии, Великобритании и других стран.

2 февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный. Три с половиной года колонии общего режима, при этом должно быть зачтено время, проведенное под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше». Таким образом, при вступлении приговора в силу срок составит два года восемь месяцев. Навальный не признал вину, он связал преследование со своей политической деятельностью.

Глава британского МИДа Доминик Рааб

«Великобритания призывает к немедленному освобождению Алексея Навального и всех мирных протестующих и журналистов, задержанных в течение последних двух недель без всяких условий», — говорится в заявлении Рааба. «Сегодняшнее порочное решение, направленное против жертвы отравления, а не тех, кто ответственен за него, демонстрирует, что Россия не выполняет самые базовые обязательства, выполнение которых предполагается для любого ответственного члена международного сообщества», — заявил глава ведомства.

Канцлер Германии Ангела Меркель

«Приговор Алексею Навальному далек от стандартов правовых государств. Навальный должен быть немедленно освобожден. Насилие против мирных протестующих должно прекратиться», — приводит ее слова представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас

«Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произвольным. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», — написал министр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

«Политические разногласия не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению», — написал он в Twitter.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционного деятеля Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам заключения, заменив условное наказание на тюремный срок», — говорится в заявлении Блинкена. «Мы вновь призываем российские власти немедленно и безусловно освободить Навального», — заявил глава Госдепа, указав, что процесс над оппозиционером нарушает его права и «подавляет политический плюрализм».

Сенатор-республиканец Митт Ромни

«Сильным лидерам не нужно сажать противников в тюрьму, чтобы сохранить власть. Сперва Алексей Навальный был отравлен, а когда это не удалось, режим Путина заключил его в тюрьму после имитации судебного процесса. На этой неделе мы внесем закон о санкциях для виновных в этих действиях», — сообщилон в Twitter.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович

«Сегодняшнее судебное решение о тюремном заключении Алексея Навального в исправительной колонии сроком на три с половиной года не вызывает доверия и противоречит международным обязательствам России в области прав человека», — говорится в заявлении Миятович. Приговор, ставший основанием для вынесенного постановления, ранее был признан ЕСПЧ «произвольным и явно необоснованным», указала она. «Этим решением российские власти не только усугубляют нарушения прав человека, но и посылают сигнал, наносящий ущерб защите прав всех российских граждан и затрагивающий целостность европейской системы защиты прав человека», — заключила Миятович.

Председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде

«Алексея Навального следует отпустить, а не сажать в тюрьму. Оппозицию в России не должны заставлять молчать. Россия в рамках международных обязательств должна уважать права человека. Как и на сегодняшнем заседании, шведские дипломаты продолжат наблюдать за ситуацией. Обсужу реакцию с партнерами в ЕС», — написала Линде в Twitter.

Как отреагировал на требования Запада российский МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным — это цепочка политических постановочных акций.

«Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, собственных проблем у этих стран немало — есть чем заняться», — заявила Захарова в интервью телеканалу РБК.

Источник: РБК