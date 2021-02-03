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На «кол» и «двойку» оценили уборку снега коммунальными службами жители Новосибирской области

10:15 03.02.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Хуже всего зимой на дорогах в Новосибирской области и Забайкальском крае.

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На «кол» и «двойку» оценили 69% новосибирцев уборку снега коммунальными службами

Во многих российских городах 2021 год начался с обильных осадков. Автомобильный сайт «Дром» решил узнать у автолюбителей справляются ли со своей работой коммунальные службы в их городах во время снегопадов.  По результатам всероссийского опроса 75% водителей дали отрицательно оценили действия «коммунальщиков».
В Новосибирской области «единицу» за уборку снега поставили 40% опрошенных, «двойку» — 29% автомобилистов, а «тройку» — 20%. При этом, лишь 3,8% новосибирцев отметили высшим баллом их работу, вариант ответа «четверка» выбрали 7,6% респондентов.

Хуже всего зимой на дорогах в Новосибирской области и Забайкальском крае. «Единицу» здесь поставили «дорожникам» 40% и 43% соответственно. Столичные коммунальные службы справляются лучше всех в стране. В Москве ровно треть опрошенных оценила их работу на «пять». Второе место за отлично очищенные города от снега заслужили дорожные службы из Тюменской области. Четверть тюменцев поставили высший балл.

«У сибирских дорожников своя стратегия. В центральных регионах снег убирают в основном щетками, пока он падает. В сибирском регионе надо подождать, пока утрамбуется до состояния льда и только потом убирать его с помощью грейдера, погрузчиков и самосвалов, которые занимают по 1,5 полосы. Причем желательно делать это днем в час пик», – поделился один из участников опроса.
Всероссийский опрос проводился с 13 по 26 января 2021 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 12 168 человек.

Источник: дром.ру

гололед опрос уборка снега
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От редакции

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Аноним, 03 февраля 2021 10:38
НВР:
нашим бердским -- прям минус 5 поставлю. и как автомобилист, и как пешеход, и как житель частного сектора. не знаю только -- Совбанову эта оценка как руководителю или его безумным работникам-грейдеристам.

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