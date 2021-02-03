Угрожал ножом при разбое преступник в пивном магазине Бердска. Оказалось, напал на двух продавцов. Смотрите видео

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.162 УК РФ «Разбой» и ч. 2 ст. 161 «Грабёж» УК РФ. Мужчина приставил нож к горлу продавца.

Преступника поймали

8 января в 19:30 в магазин, расположенный в микрорайоне Северный г. Бердска, зашёл неизвестный. Угрожая продавцу применением ножа, мужчина перепрыгнул через прилавок с целью хищения денежных средств из кассы. Поняв, что денег в кассе нет, злоумышленник покинул магазин. Продавец сообщил о произошедшем в полицию, описав приметы нападавшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения, запечатлевшую гражданина, похожего по описанию работника магазина на злоумышленника. Видеозапись была размещена в сети «Интернет» для возможного установления личности гражданина. Все звонки, поступившие от граждан тщательно отрабатывались полицейскими, осуществлялся поквартирный обход района, где было совершено преступление с целью выявления возможных очевидцев произошедшего.

В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении разбоя. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Бердска. Как выяснили оперативники, задержанный причастен ещё к одному преступлению, совершенному в Бердске 8 января в этом же микрорайоне. В торговом павильоне фигурант выхватил товар у продавца и не расплатившись, убежал. Работники павильона в полицию не обращались.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.162 УК РФ «Разбой» и ч. 2 ст. 161 «Грабёж» УК РФ.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.