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Счетная палата недосчиталась спортсменов. Как исправить ситуацию?

11:30 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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Основными барьерами на пути регулярных спортивных занятий, по мнению проверяющих, стала высокая цена подобных услуг, недостаточно развитая сеть спорткомплексов и удаленность их от мест проживания.

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Минспорт не смог обеспечить доступность спорта для россиян

Минспорт не смог обеспечить доступность спорта для россиян, заявили проверяющие из Счетной палаты. Что пошло не так и как исправить ситуацию, рассказала в интервью радио Sputnik член Общественной палаты Елена Истягина-Елисеева.

Фактический уровень обеспеченности россиян спортивными сооружениями в целом по стране составил 55,7%. Такие цифры приводятся в отчете Счетной палаты по итогам проверки ситуации в 2020 году. Аудиторы считают, что эта цифра не соответствует заявленной цели по обеспечению массовой доступности спорта для всех групп населения.

Основными барьерами на пути регулярных спортивных занятий, по мнению проверяющих, стала высокая цена подобных услуг, недостаточно развитая сеть спорткомплексов и удаленность их от мест проживания.

Все эти проблемы стали результатом политики в отношении развития спорта, которая проводилась раньше, считает заместитель председателя комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ Елена Истягина-Елисеева.

"На предыдущем этапе нашей спортивной жизни вот эта программа строительства крупных спортивных объектов вполне себе работала, но условия изменились. Изменились в том числе и экономические условия, поэтому теперь в приоритете не глобальные дворцы спорта, Тадж-Махалы для спорта, а такие плоскостные и легко возводимые конструкции. Они сделают спорт в шаговой доступности, они сделают спорт доступным для всех", - рассказала член Общественной палаты.

Однако, кроме строительства объектов, по словам Елены Истягиной-Елисеевой, нужно провоцировать желание заниматься спортом в самих людях.

"Я считаю, что у людей прежде всего должно появиться желание заниматься спортом. Какое бы замечательное спортивное сооружение ни было, все равно должно быть желание пойти туда. Также мы знаем обратные ситуации, когда в определенные исторические периоды в нашей страны не было никаких спортивных сооружений, кроме утоптанных земляных площадок, но тем не менее вся страна занималась спортом", - напомнила Елена Истягина-Елисеева в интервью радио Sputnik.

Источник: radiosputnik.ria.ru

Спорт спортсмен физкультура
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От редакции

Занимаетесь спортом?

Аноним, 03 февраля 2021 11:54
НВР:
Ага,на олимпидау готовлюс,если туда 50-х берут.Физкультурой занимаюсь. Зачем спорт,когда есть интернет,там интереснее молодежи.Задницу показал,тебе все лайкаютА тут напрягаться надо.Да и износ организма.

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