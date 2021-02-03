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Реконструировали под хоккейный центр бывший кинотеатр "Космос" в Новосибирске

11:15 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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При этом концессионер сохранил фасад и название объекта.

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Здание бывшего кинотеатра "Космос" в Новосибирске реконструировали, переделав по концессионному соглашению в центр подготовки хоккеистов и семейного спорта, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

"Масштабная реконструкция бывшего кинотеатра "Космос" на ул. Богдана Хмельницкого завершена. Теперь это современный центр для подготовки хоккеистов и семейного спорта. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, данный проект - хороший пример муниципально-частного партнерства", - говорится в сообщении.

Появление такого спортивного объекта важно для подготовки города к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. В честь открытия центра состоялся любительский турнир по хоккею. Согласно первоначальным условиям, концессионер сохранил фасад и название объекта.

На первом этаже были обустроены мини-поля с натуральным льдом, зона с синтетическим льдом, хоккейные тренажеры и двадцатиметровый бассейн для свободного плавания и групповых тренировок. Также была обустроена комната для родителей с затемненным стеклом. На втором этаже разместились зоны для групповых и индивидуальных тренировок, зал единоборств. Одновременно на всех площадках центра могут заниматься 150-200 человек.

Кинотеатр "Космос" был построен в 1962 году, его площадь составляет 1,4 тыс. кв. м. Его реконструкция началась в 2018 году.

кинотеатр хоккей
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