03.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Время и место прощания с умершим скоропостижно председателем СНТ «Марьин лог» Вячеславом Коновым в Бердске стало известно

10:20 03.02.2021, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Справедливый и неравнодушный руководитель скончался 31 января на 56-м году жизни. У него не выдержало сердце. Его кремируют согласно последней воли.

% name% title
С Вячеславом Коновым простятся 3 февраля 2021
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Время и место прощания с умершим скоропостижно председателем СНТ «Марьин лог» Вячеславом Коновым в Бердске стало известноСкончался актер, каскадер и сценарист Виктор ПавлюченковЕщё 685 новостей

Председатель СНТ «Марьин лог» из Бердска Вячеслав Конов скончался 31 января на 56-м году жизни в клинике им. Мешалкина. Он попал в больницу из-за проблем с сердцем в середине января.

- После непродолжительной болезни ушел из жизни замечательный человек, председатель нашего садового товарищества Конов Вячеслав Владимирович. Много сил и времени вложил он в улучшение жизни нашего товарищества, отстаивал права и интересы наших дачников. Всю душу он вкладывал в деятельность нашего общества. Товарищество понесло большую, невосполнимую утрату. Конов Вячеслав Владимирович был ответственным, отзывчивым и внимательным руководителям. Все члены товарищества скорбят и соболезнуют родственникам безвременно ушедшего, - рассказали в правлении СНТ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сам Вячеслав Конов просил кремировать его после смерти. Его волю исполнят родные и близкие сегодня, 3 февраля. В правлении дачного общества сообщили, что прощание с Вячеславом Владимировичем состоится в среду с 18.00 в прощальном зале больничного городка в Микрорайоне (ул. Боровая, 109).

Председатель «Марьиного лога» постоянно проживали в СНТ — круглый год. Поэтому он знал проблемы местных жителей и искал пути их решения. Для дачников скоропостижная смерть Вячеслава Конова стала настоящим ударом. За 6 лет работы председателем он смог сплотить людей, умело улаживал конфликты, отстаивал интересы жителей «Марьиного лога» на всех уровнях, в том числе во взаимоотношениях с муниципальной властью.

В памяти членов товарищества он останется авторитетным и мудрым руководителем, радеющим за СНТ, его территорию, его жителей, неравнодушный к происходящему. В том числе благодаря Вячеславу Владимировичу обитатели «Марьиного лога» (а многие здесь живут круглогодично) почувствовали свою принадлежность к городу, перестали ощущать себя жителями «на отшибе». Они начали понимать, что в обиду их не дадут. Например, не станут строить новый мусорный полигон в 900 метрах от СНТ на границе Бердска. И власть уже отказалась от этой идеи.

Редакция выражает соболезнования родным и близким безвременно ушедшего Конова Вячеслава Владимировича.

попал в больницу председатель скоропостижно ушел из жизни Вячеслав Конов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Выражаем соболезнования

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что будет, если выпить алкоголь сразу после прививки от коронавируса
11:30 03-02-2021
Что будет, если выпить алкоголь сразу после прививки от коронавируса
Счетная палата недосчиталась спортсменов. Как исправить ситуацию?
11:30 03-02-2021
Счетная палата недосчиталась спортсменов. Как исправить ситуацию?
Климакс начало: В каком возрасте наступает климакс и как его лечить?
11:20 03-02-2021
Климакс начало: В каком возрасте наступает климакс и как его лечить?
Заявили о возможности ядерной войны с Россией в Пентагоне
11:18 03-02-2021
Заявили о возможности ядерной войны с Россией в Пентагоне
Реконструировали под хоккейный центр бывший кинотеатр "Космос" в Новосибирске
11:15 03-02-2021
Реконструировали под хоккейный центр бывший кинотеатр
БердскКогда, кому и при каком условии разблокируют социальную транспортную карту гражданам 65+ в Москве, ответил замруководителя Департамента по транспорту правительства столицы
11:14 03-02-2021
Когда, кому и при каком условии разблокируют социальную транспортную карту гражданам 65+ в Москве, ответил замруководителя Департамента по транспорту правительства столицы
Неделя "Ералаша" в память о Грачевском начинается в Москве
11:00 03-02-2021
Неделя
Агата Муцениеце честно рассказала о пластике и секретах сохранения молодости
10:50 03-02-2021
Агата Муцениеце честно рассказала о пластике и секретах сохранения молодости
Обварился кипятком в детском саду 2-летний малыш. СК завел дело
10:45 03-02-2021
Обварился кипятком в детском саду 2-летний малыш. СК завел дело
БердскКогда впустят СМИ на совещания чиновников в Бердске, ответит через 7 дней Евгений Шестернин 1
10:43 03-02-2021
Когда впустят СМИ на совещания чиновников в Бердске, ответит через 7 дней Евгений Шестернин