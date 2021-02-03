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Неделя "Ералаша" в память о Грачевском начинается в Москве

11:00 03.02.2021 Фото: кадр детского юмористического журнала Ералаш
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. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом.

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Неделя "Ералаша" в память о Грачевском начинается в Москве

Неделя "Ералаша" в память о Борисе Грачевском начинается в московском "Иллюзионе", будут показаны порядка 40 выпусков из архива Госфильмофонда РФ
Грачевский умер 14 января в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

"Со 2 по 8 февраля в память о создателе культового юмористического киножурнала Борисе Грачевском в "Иллюзионе" пройдет неделя "Ералаша". Будет показано 40 выпусков с 35-миллиметровой пленки из архива Госфильмофонда России, среди них те, в которых снимались Хазанов, Пельтцер, Фарада, Вицин, и с современными звездами экрана", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно расписанию, зрители могут увидеть такие сюжеты, как "Улика", "Медвежья услуга", "Сон в руку", "Однажды в булочной", "Чудеса в решете", "Шпаргалка" и многие другие.

Борис Грачевский – режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении десяти лет Грачевский был директором "Ералаша", а с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.

Источник: РИА Новости

ералаш память Борис Грачевский
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