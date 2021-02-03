Стучат по батареям и травят соседей сверху из-за топота маленьких ножек жители ул. Лунной в Бердске. Уже 1,5 года

Молодая семья не прожила в новой квартире и года, как началось недовольство соседей. Родители маленькой девочки пытались объяснить жителям, что малышку невозможно заставить перестать ходить и двигаться "по щелчку" пальцев. Примечательно, что с буллингом жильцов столкнулись и другие жители дома.

Жителям снизу мешает топот маленькой девочки по квартире

Жители дома №10а по ул. Лунной страдают от травли соседей снизу. Конфликт длится полтора года. Семья Анастасии Александровой (имя изменено - прим. ред.), проживающая на 2 этаже, устала терпеть крики и стук соседей по батареям поздней ночью.

Как утверждает Анастасия, соседям не нравится ползание и топот ее маленькой дочери Ангелины (имя изменено-прим. ред.). Мать объясняла жильцам, что девочке всего 1 год и 8 месяцев, она растет и двигается. Анастасия не может выключить ее "по щелчку пальцев".

- Это продолжается с тех пор, как мы купили здесь квартиру полтора года назад. Соседям не нравится, когда у нас маленький ребенок не спит и топает по квартире. Они переходят на оскорбления. К тому же то по батареям стучат, то специально сверлят ночью после 10 часов. Они к нам приходили. Когда у меня муж уезжал, и я одна была полгода, соседи с 1 этажа просто ломились в квартиру. Я двери закрываю, а они ломятся. То полицию чуть ли не каждый день на нас вызывали. Полиции они говорили, что ребенок не спит и топает. Сейчас немного притихли вроде. Мы уже устали от них. Когда с соседкой начинаешь разговор, слышатся с ее стороны крики. Она может в присутствии ребенка стоять и орать. Когда моя дочка маленькой была и ползала, им это тоже не нравилось. Они еще долбили в батареи, начиная с 7 вечера. Ребенок же растет, бегает, играет активно. Им объясняешь, что это не робот, ее не выключишь, чтобы она легла спать" по щелчку пальцев". Все бесполезно. Насколько мне известно, соседи раньше жили в деревне,- рассказала Анастасия "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 3 февраля.

Также мать Ангелины упомянула, что соседи с 1 этажа жаловались на ее семью в опеку. Претензия состояла в том, что в их квартире, якобы, существует угроза жизни детям.

- Они и в опеку писали на нас. Говорили, что у нас есть какая-то угроза жизни детям. Сотрудники опеки пришли, посмотрели и сказали, что угрозы вообще никакой нет. Другие жильцы дома мне говорили, что все кто до нас здесь жил, с ними тоже самое было, но все про это молчали. Один раз помню, как услышала голос соседки, когда муж с ребенком спускался. Я вышла и начала спокойно с ними разговаривать. Спросила по поводу чего такой дурной, истерический крик. Ей бесполезно вообще что-либо говорить. Она как начала нас грязью поливать, в том числе и матом. Также у меня муж спускался, чтобы машину почистить. Ему вот эти соседи в спину сказали такую фразу: "Вот дебил пошел". Могут с окна кричать, не смотря на то, есть ли на улице люди или нет,- сообщила Анастасия.

Кроме того, Анастасия заявила, что недовольные соседи снизу советовали переехавшей семье перестелить полы, чтобы шагов маленького ребенка не было слышно.

- Они предлагали, чтобы мы перестелили полы. У нас в принципе ламинат и между досточками проложена шумоизоляция. Когда неугомонная соседка стучала по батареям ночью, это слышала и жительница 3 этажа. После она жильцам 1 этажа сказала: "Еще раз такое повторится, я буду разговаривать с вами по-другому". Другим соседям был слышен также и звук их дрели. Нам тоже слышно, когда маленький ребенок с 3 этажа начинает бегать, но мы понимаем, что это дитя. Полы у них тоже скрипят. Не будем же мы возмущаться? Люди же жить заехали, тем более дом многоквартирный. Почему мы должны на кого-то жаловаться? Соседи снизу написали на нас заявление в прокуратуру, и мы встречное тоже написали на них. Это было примерно 2 недели назад. Да, мы думали о переезде. Даже не знаем как поступить, есть ли в этом смысл или нет. Они таким образом, я так понимаю, "выживают" нас. Мы об этом со старшей по дому разговаривали. Как мне сообщила старшая по дому, соседка лично ей говорила, что жизни никому не даст и сделает все, чтобы в нашей квартире никто не жил,- произнесла Анастасия.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", семья Александровых не включает громкую музыку и не приглашает в свой дом гостей. Соседи, которым не нравится топот ребенка сверху, проживают в квартире втроем. С пожилой женщиной живут взрослые дочь с сыном.

Вопрос на контроль о недовольных соседях на ул. Лунной взяла депутат Бердска Елена Белова.

- Ко мне обратилась семья и сказала, что устала от замечаний жителей проживающих снизу. Я проверила информацию у старшей по дому и получила подтверждение, что такая ситуация не только с этой семьей, но и с другими жителями. Если информация о том, что соседка стучит по батарее верная, то значит это слышно и этажами выше. С семьей, осуществляющей это, я пока не общалась. Нужно выслушать все стороны, чтобы составить объективную картинку. Пока я услышала одну. Я направила запрос в органы опеки и в полицию. Ни одно обращение жителей я не оставляю без ответа и без работы. Пока я только приступила. Сейчас я собираю информацию и отправляю запросы,- прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" Елена Викторовна сегодня, 3 февраля.

"Курьер. Среда. Бердск" также направил письменные запросы в органы опеки и прокуратуру. Ждем ответ.

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