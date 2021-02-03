Обварился кипятком в детском саду 2-летний малыш. СК завел дело

Следственным отделом по Ленинскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области организована доследственная проверка по факту получения ожогов малолетним ребенком.
По предварительным данным, 1 февраля 2021 года, в дневное время, в частном детском саду в Ленинском районе города Саратова, воспитатель проводила детям гигиенические процедуры. Пока 2-летний мальчик мыл руки водой из крана, воспитатель отвлеклась на другого ребенка. В это время, по предварительным данным, малыш перекрыл подачу холодной воды, и на него попала горячая вода. В медицинском учреждении у ребенка диагностированы ожоги верхних и нижних конечностей 1, 2, 3 степени площадью 10 %. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Затребована документация о деятельности частного дошкольного учреждения. Проводится опрос персонала, родителей пострадавшего ребенка.
В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Источник: saratov.sledcom.ru