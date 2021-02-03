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Сокращение каникул 2021: Когда начнутся и закончатся весенние каникулы у школьников Москвы и Сибири

10:32 03.02.2021 Фото: pixabay
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В соответствии с рекомендациями Министерства образования, школьники в 2021 году отдыхают в эти даты.

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Родители переживают, что детям придется учиться летом

Сегодня большинство россиян волнует вопрос, связанный с завершением учебного года. Многие родители опасаются, что из-за дистанционного обучения в коронавирус, школьникам придётся сидеть за партами лето 2021. Так ли это, выяснял "Курьер. Среда. Бердск". Стоит отметить, что на законодательном уровне продолжительность учебного года и каникул не регламентированы. Министерство образования и науки РФ ежегодно дает рекомендации относительно дат и продолжительности школьных каникул, но у каждого образовательного учреждения есть право самостоятельно выбирать систему обучения с разбивкой по четвертям.

Каникулы 2021

В соответствии с рекомендациями Министерства образования, школьники в 2021 году отдыхают в эти даты:

Зима: В связи с эпидемиологической обстановкой во многих российских регионах зимние каникулы продлились по 17 января включительно. Каникулы стартовали 28 декабря 2020 года.

Весна: Даты весенних каникул никак не зависят от праздников. Они обычно приходятся на последнюю неделю марта и первую неделю апреля. Традиционно весенние каникулы начинаются с 27 марта, а заканчиваются 4 апреля. Но в 2021 году школьники будут отдыхать всего 1 неделю - с 22 по 28 марта. Это связано с длинными зимними каникулами.

Лето: Летние каникулы традиционно стартуют с 31 мая и длятся по 31 августа. Из-за сокращения весенних каникул на одну неделю летние каникулы в 2021 году начнутся раньше обычного – с 25 мая до 1 сентября. В итоге учащиеся с первого по восьмой класс уйдут на каникулы 24 мая. У старших классов уроки продлятся до 28 числа. Девятиклассники сдают ОГЭ до середины июня, а выпускники – весь первый месяц лета. Последний звонок, по традиции, прозвучит в школах страны 25 мая 2021 года.

Осень: Минобрнауки предлагает перенести осенние каникулы в 2021 году на даты с 25 – 31 октября. Ранее обучающиеся по четвертям школьники отдыхали в первой декаде ноября.
Сдвиг весенних и осенних каникул на несколько дней по сравнению с ранее действовавшим графиком обусловлен регламентом проведения ЕГЭ и ОГЭ, а также вынужденными каникулами в 2020 году из-за пандемии.

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От редакции

Готовы у учебе летом?

Ириска, 03 февраля 2021 10:59
В чем они сократились? Наоборот длиннее, чушь какая-то.

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