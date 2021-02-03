Лунный календарь посадок на 4 февраля 2021: Что можно и нельзя сажать сегодня?

Луна в знаке Скорпион. При посеве и посадке под этим знаком растения быстро всходят и развивают крепкий стебель и мощную корневую систему.

Календарь огородника и садовода на 4 февраля 2021 года

Календарь огородника и садовода 4 февраля 2021 года, сегодня, или на интересующую Вас дату по лунному календарю огородника и садовода. Какая фаза Луны, видимость, восход, закат и вхождение Луны в знак зодиака Вы можете посмотреть на этой странице, а еще все о посадке растений и ухода за ними на весь месяц в лунном календаре огородника и садовода на февраль 2021 года. А также благоприятные и неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений, в том числе комнатных и ухода за ними на сегодня или на любую другую дату.

Характеристики Луны на 4 февраля 2021 года

На дату 04.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Третья четверть (наступит 04.02.2021 в 20:39)». Это 23 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Скорпион ♏. Процент освещенности Луны составляет 54%. Восход Луны в 00:44, а закат в 10:54.

Хронология лунных дней

22 лунный день c 23:16 02.02.2021 по 00:44 04.02.2021

23 лунный день c 00:44 04.02.2021 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 4 февраля 2021

Луна в знаке зодиака Скорпион (+)

Луна в знаке Скорпион. Это плодородный знак, второй по плодородности после Рака. При посеве и посадке под этим знаком растения быстро всходят и развивают крепкий стебель и мощную корневую систему.

Дает обильный урожай, который хорошо хранится, крупные плоды с ярко выраженным вкусом и запахом. Семян много, они высокого качества и нормально хранятся.

Растения достаточно выносливы, устойчивы против болезней, но восприимчивы к инфекции, проникающей через открытые раны.

Благоприятно в скорпионе:

замачивание семян;

посев, посадка рассадой на долгое хранение и на семена;

знак скорпиона дает устойчивость к заболеваниям однолетних, многолетних, луковичных растений, овощных и тыквенных (дыня, кабачки, огурцы, патиссон, тыква), корнеплодных (морковь, петрушка, редис, свёкла, сельдерей), картофеля, и особенно паслёновых (баклажаны, перцы, томаты);

посев и посадка пряных, цветочных, лекарственных трав и растений, особенно имеющих жало, шипы, колючки или острые листья и плоды, а также вьющихся, плетистых растений и зерновых;

прививка, полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями.

Возможно:

прополка, вспашка, рыхление, опрыскивание и окуривание от вредителей и болезней;



покос газонов, т.к. трава будет медленно отрастать;закладка компоста;уборка на длительное хранение вершков;заготовка листьев лекарственных растений;заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможны в скорпионе посев и посадка культур:

овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, кольраби, красная, цветная), картофель, лук (батун, латук, порей, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладким и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, чеснок;

пряно-зеленых: артишок, базилик, горчица, кориандр, кресс-салат, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, цикорий, шпинат;



плодово-ягодных: абрикос, виноград, вишня, груша, земляника, малина, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;цветов: георгин, гладиолус, гиацинт, ирис, крокусы, лилейные;комнатных растений: алоэ колпачковидное, апорокактус плетевидный, гинурахамецериус Сильвестра, горноколосник колючий, драконово дерево, дурман белоснежный, кактусы пустынные, опунция Бергера, стапелия пёстрая, олеандр, Фаукария, цереус перуанский, эхинокактус Грусона.

Не благоприятно в скорпионе:

пересадки, деление корней, размножение луковичных и клубнелуковичных, т.к. возможно загнивание корневой системы;

обрезка, иначе необходима дезинфекция ран;

выкопка картофеля, он будет водянистым и приобретет при хранении неприятный вкус;



выпечка.

23 лунный день (+)

4 февраля 2021 года в 12:00 — 23 лунный день. Этот день обладает высоким энергетическим зарядом и максимально наполнен активностью. Этот день считается благоприятным для любых работ с надземной частью растений.

Рекомендуется в 23 лунный день:

обрезка деревьев, прививка, перепрививка;

посадка и сбор плодов, которые находятся в земле: морковь, свекла, картофель, редис, репа и т.д.;

обрезка усов клубники;

выкапывание цветочных луковиц;



прореживание всходов, прополка, опрыскивание культур от вредителей, удобрение почвы.

Не рекомендуется в 23 лунный день:

обильный полив.

Третья четверть (±)

Луна находится в фазе Третья четверть. Время нисходящей Луны - это "время посадок". При нисходящей Луне, когда Луна находится в знаках Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы и Скорпион соки опускаются и способствуют развитию корней.

Влияние дня недели (+)

День недели - четверг. Этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.

В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.

Источник: mirkosmosa.ru