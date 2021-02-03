Лунный календарь посадок на 4 февраля 2021: Что можно и нельзя сажать сегодня?

Календарь огородника и садовода 4 февраля 2021 года, сегодня, или на интересующую Вас дату по лунному календарю огородника и садовода. Какая фаза Луны, видимость, восход, закат и вхождение Луны в знак зодиака Вы можете посмотреть на этой странице, а еще все о посадке растений и ухода за ними на весь месяц в лунном календаре огородника и садовода на февраль 2021 года. А также благоприятные и неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений, в том числе комнатных и ухода за ними на сегодня или на любую другую дату.
Характеристики Луны на 4 февраля 2021 года
На дату 04.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Третья четверть (наступит 04.02.2021 в 20:39)». Это 23 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Скорпион ♏. Процент освещенности Луны составляет 54%. Восход Луны в 00:44, а закат в 10:54.
Хронология лунных дней
22 лунный день c 23:16 02.02.2021 по 00:44 04.02.2021
23 лунный день c 00:44 04.02.2021 и до следующего дня
Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 4 февраля 2021
Луна в знаке зодиака Скорпион (+)
Луна в знаке Скорпион. Это плодородный знак, второй по плодородности после Рака. При посеве и посадке под этим знаком растения быстро всходят и развивают крепкий стебель и мощную корневую систему.
Дает обильный урожай, который хорошо хранится, крупные плоды с ярко выраженным вкусом и запахом. Семян много, они высокого качества и нормально хранятся.
Растения достаточно выносливы, устойчивы против болезней, но восприимчивы к инфекции, проникающей через открытые раны.
Благоприятно в скорпионе:
замачивание семян;
посев, посадка рассадой на долгое хранение и на семена;
знак скорпиона дает устойчивость к заболеваниям однолетних, многолетних, луковичных растений, овощных и тыквенных (дыня, кабачки, огурцы, патиссон, тыква), корнеплодных (морковь, петрушка, редис, свёкла, сельдерей), картофеля, и особенно паслёновых (баклажаны, перцы, томаты);
посев и посадка пряных, цветочных, лекарственных трав и растений, особенно имеющих жало, шипы, колючки или острые листья и плоды, а также вьющихся, плетистых растений и зерновых;
прививка, полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями.
Возможно:
прополка, вспашка, рыхление, опрыскивание и окуривание от вредителей и болезней;
закладка компоста;
уборка на длительное хранение вершков;
заготовка листьев лекарственных растений;
заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны в скорпионе посев и посадка культур:
овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, кольраби, красная, цветная), картофель, лук (батун, латук, порей, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладким и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, чеснок;
пряно-зеленых: артишок, базилик, горчица, кориандр, кресс-салат, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, цикорий, шпинат;
полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;
цветов: георгин, гладиолус, гиацинт, ирис, крокусы, лилейные;
комнатных растений: алоэ колпачковидное, апорокактус плетевидный, гинурахамецериус Сильвестра, горноколосник колючий, драконово дерево, дурман белоснежный, кактусы пустынные, опунция Бергера, стапелия пёстрая, олеандр, Фаукария, цереус перуанский, эхинокактус Грусона.
Не благоприятно в скорпионе:
пересадки, деление корней, размножение луковичных и клубнелуковичных, т.к. возможно загнивание корневой системы;
обрезка, иначе необходима дезинфекция ран;
выкопка картофеля, он будет водянистым и приобретет при хранении неприятный вкус;
23 лунный день (+)
4 февраля 2021 года в 12:00 — 23 лунный день. Этот день обладает высоким энергетическим зарядом и максимально наполнен активностью. Этот день считается благоприятным для любых работ с надземной частью растений.
Рекомендуется в 23 лунный день:
обрезка деревьев, прививка, перепрививка;
посадка и сбор плодов, которые находятся в земле: морковь, свекла, картофель, редис, репа и т.д.;
обрезка усов клубники;
выкапывание цветочных луковиц;
Не рекомендуется в 23 лунный день:
обильный полив.
Третья четверть (±)
Луна находится в фазе Третья четверть. Время нисходящей Луны - это "время посадок". При нисходящей Луне, когда Луна находится в знаках Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы и Скорпион соки опускаются и способствуют развитию корней.
Влияние дня недели (+)
День недели - четверг. Этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.
В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.
Источник: mirkosmosa.ru