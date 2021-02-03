Правообладателем гимна России стали американцы

Американцы заявили права на российский гимн

Музыка и слова этого государственного символа являются национальным достоянием и не могут быть собственностью российских или иностранных компаний.

По требованию Роскомнадзора Google снял ограничения на публикацию контента с российским гимном. Такие санкции ввёл на прошлой неделе видеохостинг YouTube, объяснив это тем, что якобы правообладатель музыки гимна — американская компания. Кому принадлежат авторские права на гимн России, разбиралась «Парламентская газета».

Американцы заявили права на российский гимн



О том, что в YouTube блокируют ролики с гимном, сообщил 25 января блогер Юрий Хованский. При загрузке таких видео платформа выдавала предупреждения о спорном контенте. Позже владельцы YouTube заявили, что ограничения связаны с нарушением авторских прав на гимн, которыми якобы обладает американская организация по защите авторских прав BMI (Broadcast Music).

Иностранные государства не могут быть правообладателями нашего гимна, сказал «Парламентской газете» дирижёр и композитор, экс-руководитель Президентского оркестра, автор официальной аранжировки гимна Российской Федерации Павел Овсянников. «Это какие-то политические игры. С музыкальной точки зрения никаких прав на музыку гимна России американские компании не имеют», — отметил он. Овсянников также обратил внимание, что по российскому законодательству за музыку, которую исполняют на официальных мероприятиях, композитор не получает авторские отчисления в отличие от исполнения песен на концертах.

29 января Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, назвали блокировку гимна «неприкрытым и недопустимым хамством» в отношении всех россиян. Также в Роскомнадзоре подчеркнули, что гимн не является объектом авторских прав. В тот же день пресс-служба Google заявила, что ограничение на воспроизводство российского гимна на YouTube было ошибочным.

«Какой Вroadcast Music? Какие у них там «права на гимн»? В «Гугле» совсем спятили? Похоже, добром всё это не кончится«, — отреагировал на инцидент в своём Telegram-канале глава Комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ, член Комитета палаты регионов по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков. - Судя по всему, в „Гугле“ серьёзно недооценивают нарастающее раздражение и в России, и в мире по поводу их деятельности».

Народное достояние нельзя оформить в собственность

Согласно российской Конституции, флаг, герб и гимн являются государственными символами. По словам первого зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, гимн не может кому-то принадлежать. «Это национальное достояние и никакие компании не могут заявлять на него свои права», — сказал он «Парламентской газете».

«Гимн — это не товарный продукт, это символ государства и его нельзя зарегистрировать так же, как любой товарный знак. И музыка, и слова гимна любой страны принадлежат государству как воплощение народа», — пояснил «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Он считает, что вся история с Google и гимном — очередная провокация со стороны компании, которая находится под жёстким давлением американского истеблишмента и «стремится выслужиться перед своими начальниками». «Это говорит о подлинном уровне свободы прессы в США, — отметил депутат. — Они не стесняются выкидывать такие идиотские штуки, а как в мире это воспримут, им наплевать».

Чем можно заменить Youtube?



Роскомнадзор также обратил внимание владельцев YouTube-каналов на целесообразность перехода на российские платформы. Есть, например, RuTube, где собственный канал может создать каждый зарегистрированный пользователь. «Достойную конкуренцию YouTube может составить RuTube, на развитие которого планируется инвестировать средства, — сказал Сергей Боярский. - В целом наши IT-компании способны конкурировать с иностранными в случае правильного подхода и серьёзных инвестиций».

Самая популярная среди молодёжи сеть, которая уже составляет конкуренцию YouTube, — это Tik Tok. Сюда загружают короткие видео и скетчи. Для показа своих роликов можно использовать Coub - ещё один российский видеохостинг. Его особенность в том, что здесь можно разделить видеоряд и звук, так что пользователь может взять, например, кадры из популярных фильмов и наложить на них музыку или диалоги из других источников.

Загрузить свои видео можно в видеохостинг сети «ВКонтакте», причём здесь можно найти ролики, заблокированные на YouTube из-за нарушения авторских прав или другого несоответствия правилам Google. Свой раздел видео есть и в «Одноклассниках». Там же можно устроить прямые трансляции.

Музыку гимна России написал ещё в 1939 году композитор Александр Александров. Автор слов — поэт и писатель Сергей Михалков. В 1943 году он написал текст к Государственному гимну СССР, в 1977 году создал вторую редакцию текста. В 2001 году Михалков на ту же музыку написал слова Гимна Российской Федерации.

Современную музыкальную аранжировку Государственного гимна сделал дирижёр и композитор, экс-руководитель Президентского оркестра Павел Овсянников. Гимн исполняет Президентский оркестр РФ под руководством Павла Овсянникова и Государственная капелла Московского Кремля под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Геннадия Дмитряка.

Источник: pnp.ru