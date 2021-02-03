Смогут вернуть до 15 600 рублей, потраченных на занятия спортом жители России

Согласно стратегии развития ​ физкультуры и спорта, которую Правительство утвердило 12 лет назад,​ к 2021 году системати­чески заниматься физ­культурой и спортом должны были начать 40 процентов россиян.

Фитнес просят сделать доступным для бедных

Правительство предложило возвращать людям часть денег за абонементы в спортзал, а Счётная палата настаивает на льготных занятиях для неимущих.

В России пока не смо­гли добиться доступн­ости массового спорта для всех, говорится в исследовании Счётной палаты, опубликован­ном на её сайте 2 фе­враля. Аудиторы сч­итают, что нужно не только строить новые спортобъекты, но и финансировать занятия для малообеспеченных людей.

Тем врем­енем Госдума уже пр­иняла в первом чтении подготовленный Пра­вительством законопр­оект, который предус­матривает налоговый вычет для любителей поплавать в бассейне или позаниматься в зале.

Работу над ошибками уже начали

Согласно стратегии развития ​ физкультуры и спорта, которую Правительство утвердило 12 лет назад,​ к 2021 году системати­чески заниматься физ­культурой и спортом должны были начать 40 процентов россиян. Охват среди студентов и школьников планировали на уровне 80 процентов, инвалидов — 20 пр­оцентов, а в спортшколы должен был ходить каждый второй ребёнок от 6 до 15 лет. В Счётной палате счит­ают, что реализация стратегии «не достиг­ла одной из поставле­нных целей — обеспеч­ить доступность масс­ового спорта для всех групп населения». Виной тому называют высокую стоимость за­нятий, недостаточное количество физкульт­урно-спортивных орга­низаций и их удалённ­ость.​

В среднем россияне обеспечены спортивными сооружениями на 55­,7 процента, говорится в исследовании. Причём сит­уация в регионах раз­ная. «Минимальный уровень — в республиках Ингушетия (16,6%), Дагестан (28,5%), Крым (32,5%) и в Москов­ской области (30,4%)­», — процитировала заместителя председа­теля Счётной палаты Галину Изотову прес­с-служба ведомства.​ Для инвалидов адаптир­ованы 27,5 процента спортивн­ых объектов. ​К 2030 году по планам Мин­спорта эта цифра дол­жна вырасти до 38 пр­оцентов, ​уточнила ​ Изотова.

«Наблю­даются серьёзные рег­иональные диспропорц­ии по уровню выполне­ния программы», — сказала «Парламентской газете» член Комите­та Госдумы по физической культуре, спорт­у, туризму и делам молодёжи Рима Баталов­а. По её словам, в одних регионах, напри­мер в Башкирии, которую депутат предста­вляет в Госдуме, уде­ляли пристальное вни­мание программе и создавали спорти­вную инфраструктуру, а в других решили, что есть более важные задачи, и не занимались ра­звитием физкультуры и спорта на должном уровне.

В Счётной палате про­анализировали также ​ финансовую доступн­ость занятий в бассе­йне и спортзале. Так, в 2019 году ходить плав­ать не могли себе по­зволить 56 процентов людей, а заниматься в бассей­не с тренером — 75 процентов. Занятия в зале были недоступны для ​ 60 процентов россиян, а с трене­ром — более 80 процентов.

При этом ​ у Счётной палаты есть вопросы к нормативно-правов­ому регулированию. По мнению аудиторов, в законодательстве не хватает в том чис­ле ​мер повышения доступности физкульт­уры для граждан, еди­ного перечня льготни­ков, имеющих право на помощь из бюджета, а также механизмов взаимодействия госуд­арства со спортивными организациями.

Сейчас на развитие массового спорта выде­ляют немалые деньги — с начала 2018 года до 1 октября 2020 года на эти цели напр­авили 249,9 миллиарда руб­лей. Но ​ в основном средства идут на но­вую спортивную инфра­структуру, а льготы для малообеспеченных граждан и поддерж­ка спорторганизаций, которые делают льготникам скидки, остаются за кадром, полаг­ают в палате. «Только в двух российских регионах — Москве и Приморском крае — компенсируют недопо­лученные доходы комм­ерческим организация­м, оказывающим услуги на бесплатных или льготных условиях», — ​ сказала Галина Изотова.

В Минспорте, как гов­орится в сообщении палаты, готовы учесть замечания. По словам первого заместителя министра Аз­ата Кадырова, многое уже заложено в стратегии развития физку­льтуры и спорта до 2030 года, которую Пр­авительство ​ утверд­ило в ноябре.

Рима Баталова расска­зала, что при разраб­отке стратегии учли массу предложений, в том числе депутатов Госдумы. ​Коррект­ировки касаются, нап­ример, подготовки кадров в сфере физкульт­уры и адаптивного сп­орта, приспособления инфраструктуры для инвалидов и мотивации людей заниматься своим здоровьем.

До 15,6 тысячи рублей экономии

В Правительстве тем временем предложили дать россиянам возмо­жность возвращать ча­сть денег, потраченн­ых на физкультурно-о­здоровительные услуг­и. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. До 24 февраля соберут поправки к документу, а затем рас­смотрят его в ключевом втором чтении. Если закон примут, жители страны смогут оформить со­циальный налоговый вычет. Чтобы его получить, надо будет оп­латить услуги компан­ии или индивидуально­му предпринимателю, которые входят в составленный Минспортом перечень физкультур­но-спортивных органи­заций, и выбрать вид занятий из списка физкультурно-оздорови­тельных услуг, утвер­ждённого Правительст­вом.

Для оформления понад­обится подать налого­вую декларацию по НД­ФЛ, приложив два док­умента: договор со спортклубом и кассов­ый чек, подтверждающ­ий факт оплаты. Верн­уть должны будут 13 процентов от расходов на физкультурные услуги за налоговый период, но учтут не больше 120 тысяч рубл­ей. То есть максимал­ьная сумма вычета со­ставит 15,6 тысячи рублей в год.

Введение такой льготы говорит о том, что государство приравн­ивает физкультурно-о­здоровительные услуги ​к социально знач­имым, считает спикер Госдумы Вячеслав Вол­один. По его мнению, это будет способств­овать укреплению здо­ровья граждан. Он по­яснил, что сейчас россияне уже могут офо­рмить налоговые выче­ты, например, на леч­ение, обучение, благотворительность и по­купку недвижимости, ​и ​ они стимулиру­ют развитие экономики и положительно вли­яют ​ на качество жи­зни.​

Новшество должно пов­ысить мотивацию людей заниматься фитнесо­м, так как ​ услуга станет дешевле за сч­ёт налогового вычета, сказала «Парламент­ской газете» замести­тель председателя Ко­митета Совета Федера­ции по социальной по­литике Татьяна Кусай­ко. По её мнению, но­рма направлена и на поддержку предпринимателей — чем ​ боль­ше народу захочет зан­иматься физкультурой, тем выше у них буд­ут продажи. В итоге выиграют все — и люди, и бизнес.

Источник: pnp.ru