Смогут вернуть до 15 600 рублей, потраченных на занятия спортом жители России

Правительство предложило возвращать людям часть денег за абонементы в спортзал, а Счётная палата настаивает на льготных занятиях для неимущих.
В России пока не смогли добиться доступности массового спорта для всех, говорится в исследовании Счётной палаты, опубликованном на её сайте 2 февраля. Аудиторы считают, что нужно не только строить новые спортобъекты, но и финансировать занятия для малообеспеченных людей.
Тем временем Госдума уже приняла в первом чтении подготовленный Правительством законопроект, который предусматривает налоговый вычет для любителей поплавать в бассейне или позаниматься в зале.
Работу над ошибками уже начали
Согласно стратегии развития физкультуры и спорта, которую Правительство утвердило 12 лет назад, к 2021 году систематически заниматься физкультурой и спортом должны были начать 40 процентов россиян. Охват среди студентов и школьников планировали на уровне 80 процентов, инвалидов — 20 процентов, а в спортшколы должен был ходить каждый второй ребёнок от 6 до 15 лет. В Счётной палате считают, что реализация стратегии «не достигла одной из поставленных целей — обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения». Виной тому называют высокую стоимость занятий, недостаточное количество физкультурно-спортивных организаций и их удалённость.
В среднем россияне обеспечены спортивными сооружениями на 55,7 процента, говорится в исследовании. Причём ситуация в регионах разная. «Минимальный уровень — в республиках Ингушетия (16,6%), Дагестан (28,5%), Крым (32,5%) и в Московской области (30,4%)», — процитировала заместителя председателя Счётной палаты Галину Изотову пресс-служба ведомства. Для инвалидов адаптированы 27,5 процента спортивных объектов. К 2030 году по планам Минспорта эта цифра должна вырасти до 38 процентов, уточнила Изотова.
«Наблюдаются серьёзные региональные диспропорции по уровню выполнения программы», — сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Рима Баталова. По её словам, в одних регионах, например в Башкирии, которую депутат представляет в Госдуме, уделяли пристальное внимание программе и создавали спортивную инфраструктуру, а в других решили, что есть более важные задачи, и не занимались развитием физкультуры и спорта на должном уровне.
В Счётной палате проанализировали также финансовую доступность занятий в бассейне и спортзале. Так, в 2019 году ходить плавать не могли себе позволить 56 процентов людей, а заниматься в бассейне с тренером — 75 процентов. Занятия в зале были недоступны для 60 процентов россиян, а с тренером — более 80 процентов.
При этом у Счётной палаты есть вопросы к нормативно-правовому регулированию. По мнению аудиторов, в законодательстве не хватает в том числе мер повышения доступности физкультуры для граждан, единого перечня льготников, имеющих право на помощь из бюджета, а также механизмов взаимодействия государства со спортивными организациями.
Сейчас на развитие массового спорта выделяют немалые деньги — с начала 2018 года до 1 октября 2020 года на эти цели направили 249,9 миллиарда рублей. Но в основном средства идут на новую спортивную инфраструктуру, а льготы для малообеспеченных граждан и поддержка спорторганизаций, которые делают льготникам скидки, остаются за кадром, полагают в палате. «Только в двух российских регионах — Москве и Приморском крае — компенсируют недополученные доходы коммерческим организациям, оказывающим услуги на бесплатных или льготных условиях», — сказала Галина Изотова.
В Минспорте, как говорится в сообщении палаты, готовы учесть замечания. По словам первого заместителя министра Азата Кадырова, многое уже заложено в стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года, которую Правительство утвердило в ноябре.
Рима Баталова рассказала, что при разработке стратегии учли массу предложений, в том числе депутатов Госдумы. Корректировки касаются, например, подготовки кадров в сфере физкультуры и адаптивного спорта, приспособления инфраструктуры для инвалидов и мотивации людей заниматься своим здоровьем.
До 15,6 тысячи рублей экономии
В Правительстве тем временем предложили дать россиянам возможность возвращать часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. До 24 февраля соберут поправки к документу, а затем рассмотрят его в ключевом втором чтении. Если закон примут, жители страны смогут оформить социальный налоговый вычет. Чтобы его получить, надо будет оплатить услуги компании или индивидуальному предпринимателю, которые входят в составленный Минспортом перечень физкультурно-спортивных организаций, и выбрать вид занятий из списка физкультурно-оздоровительных услуг, утверждённого Правительством.
Для оформления понадобится подать налоговую декларацию по НДФЛ, приложив два документа: договор со спортклубом и кассовый чек, подтверждающий факт оплаты. Вернуть должны будут 13 процентов от расходов на физкультурные услуги за налоговый период, но учтут не больше 120 тысяч рублей. То есть максимальная сумма вычета составит 15,6 тысячи рублей в год.
Введение такой льготы говорит о том, что государство приравнивает физкультурно-оздоровительные услуги к социально значимым, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, это будет способствовать укреплению здоровья граждан. Он пояснил, что сейчас россияне уже могут оформить налоговые вычеты, например, на лечение, обучение, благотворительность и покупку недвижимости, и они стимулируют развитие экономики и положительно влияют на качество жизни.
Новшество должно повысить мотивацию людей заниматься фитнесом, так как услуга станет дешевле за счёт налогового вычета, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. По её мнению, норма направлена и на поддержку предпринимателей — чем больше народу захочет заниматься физкультурой, тем выше у них будут продажи. В итоге выиграют все — и люди, и бизнес.
Источник: pnp.ru